El PP reclama un plan de choque ante el "abandono" que sufre Mieres

El PP pidió ayer al gobierno de Mieres que active de inmediato un plan de limpieza y mantenimiento de zonas verdes que abarque a la totalidad del concejo. Los populares sostienen que la "falta de planificación" y "dejadez" del equipo de Aníbal Vázquez está sumiendo al municipio en un estado de "desolador abandono". La edil Beatriz Llaneza remarcó que las carencias afectan tanto a la zona rural como a los espacios urbanos: "El déficit de limpieza es apreciable en todo el concejo, pero llama la atención que hasta en el centro del casco urbano se aprecian carencias, con calles sucias y la maleza surgiendo en muchas esquinas".

El movimiento vecinal ya manifestó no hace muchos días su malestar por la inacción municipal, con los pueblos tomados literalmente por la maleza. El PP asegura que la situación en la que se encuentra Mieres no tiene precedentes: "Ya está resultando complicada incluso caminar o conducir por el municipio sin poner en riesgo nuestra seguridad", apunta Llaneza. La concejal enumera parte de los problemas detectados: "En general falta limpieza y mantenimiento. Las calles de la ciudad están ennegrecidas y falta mobiliario urbano. Los excrementos de perro aparecen por todos lados y las zonas verdes no se atienden ni se podan los árboles, que en muchos casos sus ramas llegan hasta las viviendas de los edificios cercanos. Vecinos y visitantes no pueden hacer uso de las áreas recreativas". El PP considera que el gobierno local carece de capacidad organizativa y no sabe ordenar el trabajo de los servicios municipales.