El grupo El Arco construirá un parking de treinta plazas en el economato de Mieres

El próximo 1 de agosto se cumplirá el primer aniversario desde que el grupo langreano El Arco se hiciese cargo de los antiguos economatos de Hunosa. Tras este tiempo operando con los antiguos supermercados laborales, prepara una potente inversión en uno de sus buques insignias, el establecimiento de Mieres. El proyecto incluye, a priori, la construcción de un parking de una treintena de plazas y la remodelación e inclusión de nuevas secciones en el supermercado.

Según ha podido saber este diario, El Arco, que creó la marca específica "El Economato" para operar los antiguos hipermercados de la hullera pública, realizará las obras a lo largo del mes de agosto y de comienzos de septiembre. De hecho, ya ha comunicado a su plantilla que se quedarán de vacaciones durante ese mes para poder acometer los trabajos. Por el momento, la empresa no ha presentado ante el Ayuntamiento de Mieres el proyecto, ya que está definiendo los últimos flecos, pero lo hará, si todo marcha según lo previsto, a comienzos del mes que viene. En principio, el documento iba a ser terminado a finales de este mes, pero finalmente se ha decido esperar para puntualizar ciertos aspectos.

El grupo langreano ha realizado una fuerte apuesta por los economatos de Hunosa y el resultado está siendo positivo. Es por ello que se han lanzado a realizar esta inversión, de la que no se conoce aún la cuantía, pero que busca modernizar estos emblemáticos establecimientos, tremendamente arraigados en las Cuencas y en la cultura minera. No en vano, decenas de miles de personas han pasado durante las últimas décadas por alguno de estos supermercados laborales, que Hunosa puso en marcha con muchas ventajas para sus trabajadores.

El proceso de venta de los economatos, que Hunosa inició en diciembre de 2016, no fue sencillo. La hullera pública puso en marcha un primer concurso público en cuya primera fase se presentaron cuatro empresas. Todas cumplieron los requisitos, pero cuando llegó la hora de presentar la oferta en firme, finalmente el concurso quedó desierto. La empresa pública decidió entonces lanzar un nuevo proceso, en este caso de negociado, en el que se presentaron dos empresas, entre ellas El Arco, que no había concurrido en la primera tentativa. El grupo langreano ofrecía mantener todo el empleo, casi un centenar de trabajadores, y mantener abiertos once de los doce economatos. Quedaba excluido el de Ciaño, toda vez que el grupo tenía otros negocios en el distrito langreano que provocaban una "duplicidad insalvable".

El 1 de agosto del pasado año, los antiguos supermercados de Hunosa se convirtieron en "El Economato", una marca acompañada de un logotipo diseñado para mantener esa cultura tradicional de estos supermercados laborales. Tras los ajustes iniciales, el desarrollo de la actividad ha seguido un camino satisfactorio para la empresa, que ha optado por potenciar el equipamiento de Mieres, sin perjuicio de que en el futuro se aborden nuevas inversiones de modernización en el resto de centros.

En principio, el grupo langreano apostará por construir un aparcamiento para sus clientes con una capacidad para una treintena de vehículos. Servicio del que actualmente carece el economato, y que se antoja positivo ante la falta de aparcamientos en el entorno del supermercado. Además, sobre la mesa está la posibilidad de incluir productos frescos, charcutería, carnicería y pescadería. Flecos que la empresa todavía tiene que cerrar, ya que el grupo langreano tiene varios negocios del grupo en la ciudad, entre ellos un "Pingu", una "Quintana" y dos fruterías El Arco, estos últimos con frescos. Lo que es definitivo es que El Arco soplará la primera vela de su gestión en los economatos invirtiendo en Mieres.