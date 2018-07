Manualidades para todos en La Laguna

Barcos y bolillos. Esas fueron las principales actividades que tuvieron lugar ayer durante la celebración de las fiestas de La Laguna en El Entrego. La celebración, organizada por la asociación cultural "Andolines" consiguió reunir en el parque entreguino a medio centenar de encajeras llegadas no sólo del concejo, sino desde otros puntos del Principado como Mieres, Siero o Gijón. Por su parte, la décimo tercera exposición y exhibición de modelismo naval por radiocontrol contó con más de cuarenta participantes llegados de distintos puntos de España. La exposición, como se pudo apreciar, suponía un recorrido a la historia mundial a través de la náutica.

La gijonesa Charo Domínguez fue una de las invitadas al encuentro de encajeras de El Entrego. Aunque sólo lleva un año y medio con estas labores, "me encanta, además no me parece nada complicado, sólo hace falta un poco de paciencia". No opinaba lo mismo su compañera Pilar Prado, que lleva algo más de tiempo con los bolillos y, aún así, "se hace un poco cuesta arriba, y eso que siempre he hecho labores, como ganchillo o punto". A pocos metros de la carpa de las encajeras, y junto al río Nalón, se desarrolló la exposición de modelismo naval. Pedro María López, de la Asociación de Modelismo Naval RC del Nalón, señaló que "ha venido gente de todas partes, de Cataluña, Madrid, Cantabria o el País Vasco". Entre los barcos que se podían ver ayer en la muestra se encontraban maquetas del "Lepanto", un barco utilizado en la Guerra Civil por el bando republicano; o el "Bismarck" de los nazis en la Segunda Guerra Mundial. La exposición también podrá verse durante la mañana de hoy, jornada en la que también se repartirá el bollu y la botella de vino entre todos aquellos que hayan adquirido sus vales. A la una de la tarde habrá una actividad infantil denominada "Laguna park" que organiza la asociación cultural "Bocina Nalón".

Los encargados de poner el broche de oro a la jornada serán los miembros del grupo "Ráfaga", que presentarán a partir de las once de la noche su espectáculo "El regreso". También estará animando el ambiente el DJ "Chospito Show".