Los drones que vigilan el tráfico

Un dron sorprendió ayer, pasadas las once de la mañana, a los conductores que circulaban en sus vehículos por las inmediaciones de Frieres, en Langreo. La Dirección General de Tráfico (DGT) presentó las aeronaves no tripuladas que ampliarán los medios aéreos disponibles para vigilar la circulación en las carreteras, que estos días han funcionado en pruebas en Asturias. Los dos drones controlaron el tráfico en diversos tramos de carreteras secundarias, principalmente en aquellas con mayores índices de siniestralidad y en las franjas horarias de mayor concentración de movimientos por carretera, pero por el momento no van a sancionar a los conductores que cometan infracciones.

Aunque si se trata de una "conducta infractora en exceso" se llama a las patrullas de Tráfico, aseguró José Antonio Fernández, miembro del área de medios aéreos de la subdirección general de Movilidad de la DGT y responsable del proyecto piloto. Las cámaras "nos introducen dentro del vehículo para comprobar si los cinturones están puestos y que se mantiene la distancia de seguridad con los ciclistas", apuntó Fernández. También permiten controlar si los conductores utilizan el móvil mientras conducen o si respetan las líneas continuas pero actualmente no controlan la velocidad.

Los drones, que alcanzan los 120 metros de altura y tienen una autonomía de vuelo de media hora por batería, permiten acceder a "sitios a los que no llegan las cámaras", señaló la Jefa Provincial de Tráfico, Raquel Casado. Añadió que los vuelos se han realizado en carreteras secundarias, ya que en ellas se registraron el pasado año todos los accidentes con víctimas mortales. En el acto, la Delegada del Gobierno, Delia Losa, aseguró que estas pruebas se inscriben en "la campaña de verano que la DGT ha puesto en marcha para controlar el tráfico". "Es la primera vez que se presentan en España estos dos dispositivos", dijo.

Las imágenes que captan estos dos drones se verán en el centro de control del tráfico en Madrid y en la pantalla del mando que maneja el técnico que controla los aparatos. Actualmente se están evaluando diferentes modelos de dron antes de tomar una decisión sobre el que se implantará para vigilar la circulación en las carreteras españolas. La regulación actual, explicó José Antonio Fernández, exige que el vuelo sea visual, es decir, que no se pierda de vista en ningún momento al aparato. Sin embargo, "ya se ha solicitado a la comisión interministerial de Defensa y Fomento la apertura de pasillos para hacer vuelos fuera del alcance visual, en un tramo de ocho kilómetros", dijo. Los drones son, destacó, un medio "complementario de los helicópteros" que utiliza la DGT para vigilar la circulación en las vías españolas. La carretera que comunica Olloniego con Frieres y la autovía minera fueron las dos vías de las que captó imágenes ayer el dron. Durante las dos últimas jornadas estos dispositivos prestaron especial atención a varias carreteras del centro y ambas alas de la región, entre ellas la carretera de Pajares. La DGT abrirá un procedimiento para elegir el modelo de dron en el que los fabricantes presentarán sus creaciones.