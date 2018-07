Los sindicatos exigen al Gobierno un nuevo Plan del Carbón hasta 2026 que mantenga el empleo

La reunión entre los sindicatos mineros y los responsables del Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón en Madrid ya ha terminado. Sobre la mesa estuvo la petición de las centrales UGT y CC OO de reclamar un nuevo Plan del Carbón hasta 2026, que permita la supervivencia de las minas españolas, manteniendo su empleo, y que haga que las térmicas alimentadas con este mineral puedan tener una vida útil más larga. En respuesta, el Gobierno se ha comprometido a estudiar las reivindicaciones del sector y a dar una respuesta definitiva, en forma de documento, el día 11 de septiembre.

En unas dos horas y media de reunión, la relación entre los representantes del sector minero y el nuevo Ejecutivo se quedó donde estaba antes del cambio de Gobierno: Las centrales piden mantener empleo, extracción de carbón y su inclusión en la reserva estratégica. Desde el Instituto para la Reestructuracón de la Minería se recibieron las reivindicaciones, y se afirmó que habría una respuesta definitiva en septiembre, en un nuevo encuentro el día 11. Las centrales también pidieron otra reunión con el secretario de Estado de Energía, José Domínguez Abascal, que es expresidente de Abengoa.

Jesús Crespo, secretario de Industrias Extractivas de CC OO, expicó antes del encuentro que "la convocatoria que tenemos es del grupo de trabajo para ver cómo evolucionaba el marco del actual plan, y la negociación de un nuevo plan minero". Se trata del primer encuentro con el nuevo Gobierno socialista, "sin orden del día, y suponemos que hablará sobre este tema: el carbón. Nosotros lo que sí defendemos es que mientras haya térmicas que queman carbón autóctono, hay que mantenerlo. Defendemos el carbón propio, no el de importación". Respecto a la denominada "transición justa", Crespo subrayó que las centrales quieren saber "qué afecciones tiene, y si el carbón puede ser el primer afectado". "Vemos el "mix" energético, con el que se produce electricidad y no es así, las no renovables son más del 50% de la energía diaria", añadio Crespo, que llamó a que esta posible transición se haba "con mucho diálogo social con los sindicatos y si hay unos tiempos, decir que las cosas aceleradas no funcionan". "Queremos", concluyó, "que a partir de enero de 2019 los trabajadores de la minería tengan un marco, un amparo y un empleo".

Por su parte, el responsable de Minería de UGT, Víctor Fernández, explicó que las centrales venían "negociando con el PP" un nuevo plan para el carbón español. Hubo varios documentos, pero entonces "cambió el Gobierno. Desde se momento solo hemos recibido a través de los medios las noticias sobre carbón, térmicas, minas..." Fernández criticó que antes, con el PP, "se nos llamaba más amenudo, y la intención de seguir con el carbón estaba ahí. Y eso ahora no existe. Y hay que hacer las cosas como se defienden, y el PSOE dijo defender el carbón más allá de 2019". Desde UGT se aseguró que "venimos con esperanza de dialogar, y que nos contesten al documento. La respuesta estaba preparada para junio, y los nuevos ya tuvieron tiempo. Y hay que saber si hay marco del carbón hasta 2027".

Sobre la "transición justa", Víctor Fernández destacó que "el carbón autóctono debe continuar, al igual que las térmicas que lo queman. En septiembre hay que tener ya un marco claro". Además, añadió, "a día de hoy, hay muchas empresas que contaminan más que el carbón nacional, pero no se atreven con ellas. Pero como son carbón de importación, o de gas, no se atreven. Como Gas Natural patrocina, no se puede. Si quieren aplicar los recortes en emisiones, que lo hagan con quien más emiten".