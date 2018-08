El PSOE aboga por un fondo europeo para los afectados por la transición energética

La presidenta de la delegación socialista española en el Parlamento Europeo, Iratxe García, defiende que se cree un "fondo europeo de ayuda" para los territorios que resulten afectados por la transición energética. Así lo aseguró ayer en La Camperona, en la fiesta anual que organiza la agrupación socialista de San Martín del Rey Aurelio, la europarlamentaria y secretaria de la UE del PSOE, que destacó que las cuencas mineras y Asturias "necesitan apoyo económico para generar alternativas y garantizar el futuro de esta tierra".

"Por supuesto que tiene que haber una transición energética, pero además desde Europa se tienen que destinar fondos", apuntó, tras remarcar que el PSOE defiende en este ámbito "lo mismo que en los últimos diez años". Acompañada en el escenario por el secretario general de la FSA, Adrián Barbón; por el alcalde de San Martín del Rey Aurelio, Enrique Fernández; y el secretario de la agrupación socialista del concejo, José Ramón Martín Ardines; aludió a que la delegación socialista española en el parlamento europeo, en la que se encontraba, defendió en 2012 que las ayudas a la minería, que finalizaban en 2015, se prolongasen hasta 2018.

"Si se ampliaron esas ayudas fue por lo que los socialistas alzamos la voz y trabajamos para ello", comentó. No hizo referencia, sin embargo, a los plazos fijados para el cierre de los pozos (a finales de este año) ni a la clausura de las centrales térmicas. La ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, asumió el compromiso de "dilatar en lo posible" ambas clausuras aunque dentro de la norma.

En el repaso anual que los dirigentes socialistas realizan cada año en La Camperona no podía faltar el carbón y el futuro de las comarcas mineras. Estuvo presente en todos los discursos al igual que el reciente cambio en La Moncloa, con el PSOE al frente del gobierno central. La primera aproximación la hizo el secretario general del PSOE de San Martín. Martín Ardines pidió a los dos eurodiputados presentes en el acto, Iratxe García y Jonás Fernández, que defiendan "la singularidad de nuestros territorios" y que "consigan proyectos que no nos lleven a la ruina". "No se puede jugar con el futuro de las cuencas mineras desde parámetros meramente medioambientales o económicos sin atender a lo social", dijo e instó a no perderse en estudios y "actuar".

Ante un auditorio en el que se encontraban el presidente de honor de la FSA, Pablo García; la alta comisionada para la lucha contra la pobreza infantil, María Luisa Carcedo; y el secretario de Organización del SOMA, José Luis Fernández Roces; el alcalde de San Martín hizo hincapié en los "retos existentes con la minería, que ha dado mucho a España y que puede seguir ofreciéndolo". Su final "no sólo perjudica a las comarcas mineras", comentó para abogar por "luchar para mantener el sector más allá del 31 de diciembre". Enrique Fernández confía en que las palabras de la ministra de Transición Ecológica "que no sonaban bien al principio", al final, "van a venir acompañadas de buenos hechos".

La transición energética, aseveró el secretario general de la FSA, Adrián Barbón, "hay que abordarla porque no queda otro remedio". Aunque tiene que ser, subrayó, "justa", lo que implica que sea "pactada y pautada". Tiene que tener también "un espacio para el carbón nacional como respaldo de las energías renovables", aclaró tras aludir a los siete años en los que "el gobierno de Rajoy masacró a las comarcas mineras".

