Mieres rechaza compartir la sede del grado de Deporte: "No es un capricho"

El Ayuntamiento de Mieres no pretende variar un ápice su postura respecto a la implantación del grado de Deportes y por eso volvió a rechazar ayer la propuesta para compartir la sede, como había aludido un día antes el rector de la Universidad de Oviedo, Santiago García Granda, durante su visita a la Feria Internacional de Muestras de Asturias que se celebra estos días en Gijón. El alcalde en funciones, Manuel Ángel Álvarez, aseguró ayer que la postura de Mieres "no es un capricho", sino que responde a una realidad. Y es que el campus de Barredo "no necesita nada, es suficiente para implantar la nueva titulación universitaria, salvo traer nuevos profesores".

García Granda no profundizó demasiado en la propuesta de la Universidad. Sí señaló que "está bastante avanzada" en cuanto a contenido, pero no sobre la ubicación. El Rector aseguró que "seguramente tendrá que ser una ubicación compartida, porque los recursos están en diferentes partes de Asturias; las sedes serán las más adecuadas para cada tipo de actividad". Sin embargo, las explicaciones no valen para el Ayuntamiento de Mieres que considera que la infrautilización de las instalaciones universitarias de Mieres es razón más que suficiente para acoger los estudios. "Tenemos instalaciones de sobra, no habría que hacer casi nada -en otros campus el desarrollo del proyecto podría suponer la construcción de nuevas infraestructuras que Mieres ya tiene- y un equipamiento deportivo suficiente", destacó Manuel Ángel.

También aludió el alcalde en funciones al esfuerzo inversor que supuso el desarrollo del complejo universitario de Mieres, sufragado con fondos mineros, un motivo más para su aprovechamiento con los nuevos estudios por los que pugna también Gijón.

El Ayuntamiento de Mieres inició hace unos meses una campaña popular para exigir la implantación del grado de Deportes a la que se sumaron numerosas empresas y asociaciones de la villa. Y la campaña continuaba todavía ayer, cuando se aprovechó el espacio de la Feria de Muestras para presentar un nuevo vídeo promocional sobre el campus de Mieres "que vamos a mandar hasta Bruselas", apostilló Álvarez. La polémica del grado también llegó ayer al Consejo de Gobierno del Principado. El consejero de Presidencia, Guillermo Martínez, aseguró que la Universidad aún no les había enviado el proyecto.