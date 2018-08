Foro exige más coordinación policial para vigilar de noche la plaza de Mieres

El vicesecretario de comunicación de Foro en Mieres, Javier Rodríguez, ha exigido "una mayor coordinación de todos los cuerpos policiales con el fin de aumentar la vigilancia de madrugada en las inmediaciones de la plaza de Abastos con fines fundamentalmente disuasorios"

El portavoz forista, que realizó una visita a la plaza junto a la responsable de comercio de la comisión directiva local, Ana María Fernández Texeira, indicó que "nos felicitamos por que el equipo de gobierno de IU haya hecho caso a la propuesta de Foro Mieres para reforzar la vigilancia policial en la plaza de abastos y su entorno". Sin embargo, Javier Rodríguez también se mostró cauto a la hora de confiar al cien por cien en la palabra de IU: "No queremos ser mal pensados y que sólo lo vayan hacer por la cercanía de las elecciones". Incluso apuntó a que "varios comerciantes nos han trasladado su incredulidad al respecto de que vayan hacer algo con frases como 'siempre nos dicen que no nos preocupemos, pero no hacen nada, no tienen palabra'". Por ello, desde Foro aseguran que estarán vigilantes ante las actuaciones prometidas por el gobierno local.