El PP acusa al Gobierno regional de actuar de forma "hipócrita" con los embalses

El Partido Popular (PP) critica al Gobierno regional por presentar una propuesta de decreto para regular la navegabilidad en los embalses de Redes "tan restrictiva y limitativa" que hará que sea "inaplicable". El diputado regional Rafael Alonso dio a conocer las alegaciones que su formación presentó al documento elaborado por la Consejería de Medio Ambiente. Lo hizo acompañado de representantes del PP de la comarca en el entorno del embalse de Rioseco, en el que no se permitirá la navegación, ya que se limita sólo al pantano de Tanes.

El parlamentario del PP acusó al Ejecutivo autonómico de tener un "comportamiento hipócrita" porque "votaron a favor de lo que no creen y ahora pretenden limitar por decreto los fines que justificaron la ley". Alonso se refirió a la proposición de ley presentada por su grupo para modificar la ley de creación del parque natural de Redes y permitir así el uso lúdico y deportivo en los embalses, que fue aprobada por unanimidad. "Los socialistas siempre se opusieron a la navegación en los embalses de Rioseco y Tanes y aunque el PSOE votó a favor en la Junta General nunca creyó en esta medida", subrayó, para añadir que ahora "pretenden impedir la navegación y cercenar una vía de desarrollo y crecimiento económico en el alto Nalón no vaya a ser que esta medida tenga éxito y los vecinos pidan explicaciones de por qué no se hizo antes".

Alonso cree que los socialistas "seguramente no querían quedar solos ante el amplísimo consenso que existía en el valle del Nalón y en los grupos parlamentarios". Por eso, remarcó el diputado del PP, "dijeron vamos a hacer un gesto y después ya veremos lo que hacemos". El resultado es una propuesta de decreto que regula el uso lúdico y deportivo en los embalses del espacio protegido que, apuntó, "parece más un camelo socialista o una tomadura de pelo".

Recientemente el Principado sacó a información pública la propuesta de decreto y en ella refleja que se emitirá un resolución anual en la que se fijen las condiciones detalladamente. Ese documento, señaló Alonso, "podría ser más restrictivo que el decreto". Entre las alegaciones presentadas por el PP figura "que se reconozca la posibilidad de navegar durante todo el año". El documento actual no concreta cuál sería el periodo en el que se permitirá la navegación cada año y remite a la resolución anual para fijarlo.