La cuarta edición del certamen del queso casín se celebrará el sábado 25

Muchos son los atractivos que presenta el concejo de Caso. Pero para los aficionados al buen comer y a los productos tradicionales, hay uno que sobresale: el queso casín. Y el concejo ya lo tiene todo listo para la celebración, el próximo día 25 del presente mes de agosto, de la cuarta edición del certamen dedicado a estar variedad con Denominación de Origen Protegida, sabrosa y potente como pocas.

El certamen, en el que participarán las queserías Redes, Viejo Mundo, Ca Llechi y La Corte, abrirá a las diez y media de la mañana en Campo de Caso. A las once, el grupo folclórico Blimea celebrará un pasacalles y se abrirá un mercado tradicional con puestos de artesanía, productos agroalimentarios y con la asociación "D'aki" de Gijón. También habrá un tornero de madera y madreñero en vivo. Y entre las once y las once y media también se recogerán los platos que participarán en el II Concurso de cocina casina, que se basa en elaborar postres con queso casín. A las once y media comenzarán las deliberaciones de los jurados, y el grupo Blimea volverá a actuar. A las doce tendrá lugar una exhibición de cocina (show cooking) a cargo de la chef Esther Fraile (Güen Tastu). Los más pequeños de la casa también tendrá su espacio. A la una menos cuarto habrá un taller organizado por "La Llera" y un pintacaras a cargo de "Blinca".

El colaborador de LA NUEVA ESPAÑA Fernando Delgado será el encargado, a la una, de leer el pregón, que dará paso al acto institucional y a la entrega de premios del certamen. Durante el certamen, los restaurantes ofrecerán en sus cartas y menús productos elaborados con queso casín.