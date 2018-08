Indignación en Aller por nuevos cortes en el servicio de Feve

Los problemas en el servicio de Feve en Aller siguen trayendo de cabeza a los vecinos y usuarios. El viernes se restablecía el servicio en la línea de la antigua Feve en el Caudal, después de nueve días con una máquina averiada que trajo consigo retrasos, supresiones y numerosas quejas entre los vecinos. Entre los usuarios había una pregunta en el aire: ¿Cuánto durará la tranquilidad?. La respuesta ya se conoce. Apenas un día.

Y es que pese a que la línea funcionaba esta mañana, durante la tarde de ayer volvieron a producirse cortes en el servicio entre Moreda y Felechosa. La indignación vecinal es absoluta, y en el Ayuntamiento también se encuentran muy molestos por dos motivos: el primero, por la falta de inversiones y mantenimiento de la línea que permita un funcionamiento regular. Por el otro, por la falta de información de Feve, que no comunica al consistorio ni los problemas ni cuando se van a solucionar.

Aunque hasta hace unos minutos el servicio de la línea Moreda-Collanzo funcionaba con normalidad, los vecinos se muestran escépticos ante la posibilidad de nuevos cortes. "Poco después de restablecerse el servicio, ayer ya hubo un nuevo parón, por lo que saber que ahora funciona no es garantía de nada", asegura Isabel Díaz, responsable vecinal de Cabañaquinta, uno de los colectivos más activos. Díaz recomienda a los usuarios del tren de Feve que cada vez que el servicio sea deficiente o tengan que coger la lanzadera hasta Moreda, pongan la reclamación correspondiente. "Si no lo hacemos parece que no ha pasado nada, no consta en ningún sitio, así que tenemos que concienciarnos y hacer ver que estamos muy molestos con como se nos está ninguneando", afirma esta responable vecinal.

Desde el Ayuntamiento también tienen previsto tomar medidas. Por un lado, trasladarán al ADIF el malestar de todo el concejo por el abandono de la línea. "Llevamos seis años con cero inversiones, y las que en su día se hicieron, han desaparecido", afirma el alcalde, David Moreno. El regidor recuerda que en el año 2009, Feve compró dos locomotoras modernas para dar servicio al valle, pero sin embargo, poco después desaparecieron de los raíles alleranos y se sustituyeron por máquinas viejas. "Me imagino que las llevasen para otro lado, no tiene sentido", reclama el regidor.

Los problemas de los trenes de vía estrecha no se circunscribe solamente a Aller. Y es que también en la comarca del Nalón y en otros puntos de la región tienen problemas constantes con el servicio. El temor: que se desmantele una línea que todavía utilizan cientos de vecinos.