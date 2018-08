La oposición no ve irregularidades en la contratación del "foto-rojo" de Mieres

La Corporación mierense ha cerrado filas en torno a la adjudicación del "foto-rojo" de la que se habla en las escuchas del "caso Enredadera". Los grupos de la oposición, una vez analizada la documentación, respaldan la versión del gobierno local. Y es que el radar semafórico de Mieres ya se había adjudicado provisionalmente, y por tanto era público, a la empresa Gespol (una de las investigadas), a finales de agosto, dos meses antes de producirse las conversaciones grabadas entre Ángel Luis García, "el Patatero", y su hombre de confianza en la región, el antiguo jefe de Bomberos de Oviedo, José Manuel Torres, en las que el primero se vanagloriaba de haber cerrado el contrato. Eso sí, desde el PP instan al Gobierno local a poner coto a la situación, ya que según apuntan, "ya se ha puesto el foco dos veces sobre el Ayuntamiento de Mieres: primero con los contratos de los contenedores de basura y ahora con el foto-rojo; algo no se está haciendo bien".

El vicealcalde de Mieres y portavoz del gobierno local, Manuel Ángel Álvarez, quiso dejar claro ayer de nuevo que la adjudicación del contrato del radar semafórico de Mieres se hizo conforme a la ley, y que era de dominio público ya en agosto la empresa a la que se le había adjudicado, dos meses antes de las grabaciones de la "operación Enredadera". "A finales de agosto se abrieron los sobres en la mesa de contratación, donde estaba presente la empresa que no resultó ganadora", relata Álvarez. En esa mesa se decidió otorgar el contrato a Gespol (una de las empresas investigadas en la trama). "Habían presentado la mejor oferta técnica y la mejor oferta económica", explica el número "dos" de IU en el Ayuntamiento de Mieres. Y precisamente en ese momento de la adjudicación provisional, "la información era de dominio público". De hecho, apunta, el Ayuntamiento notificó en ese momento a Gespol que había ganado el contrato, conminándoles a entregar la documentación necesaria. La adjudicación definitiva, eso sí, se cerró en octubre.

Por todos estos motivos, para Álvarez, "el Patatero" habría querido ganar puntos ante sus jefes utilizando una información pública. "Da la sensación de que quiso dárselas de conseguidor cuando nosotros habíamos adjudicado un contrato en una mesa meses antes de que él dijera que estaba hecho", manifestó el portavoz del gobierno de Mieres.

Álvarez se reunió ayer con los grupos del PSOE y Somos Mieres para trasladarles los expedientes y resolver sus dudas en torno al caso. La portavoz socialista, Gloria Muñoz, indicó que "nosotros no hemos visto ninguna irregularidad". La edil indicó que "yo recordaba como había sido el proceso y las fechas que se escuchan en las grabaciones no me cuadraban". De hecho, al comprobar el expediente ayer, confirmó lo que pensaba: "no hay ninguna duda sobre el contrato y todo parece haberse hecho correctamente".

Mientras, el portavoz municipal del PP, José Manuel Rodríguez "Lito", que no estuvo ayer en la reunión pero que ya había revisado el expediente, indicó que "esta no es la primera vez que el Ayuntamiento de Mieres se encuentra en situaciones ligadas, de forma directa o indirecta, a casos de corrupción". Así, citó el caso Marea bajo el Gobierno del PSOE. Y sobre el gobierno local de IU, dijo, "aparecieron dudas sobre la contratación del suministro de contenedores cuyas condiciones de adjudicación solo podía cumplir una sola empresa".

Respecto al "caso Enredadera", Rodríguez indicó que "visto el citado expediente parece que el mismo está ajustado a norma procedimental, pero exigiremos al Alcalde, desde el punto de vista político, que solicite un informe al Consejo Consultivo sobre el ajuste a la legalidad de los procesos de contratación realizados por el Ayuntamiento con la empresa Gespol".

Por último, la portavoz de Somos Mieres, Patricia García Moro, y a falta de analizar con más profundidad el expediente, indicó que "no parece que se haya hecho nada mal en la contratación del foto-rojo".