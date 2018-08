Somos Mieres rechaza el derribo del Cine Esperanza y aboga por salvarlo

Somos Mieres ha mostrado su preocupación por el potencial derribo del edificio del Cine Esperanza y la pérdida de la protección que tenía por formar parte del catálogo de bienes patrimoniales del Principado. El emblemático inmueble se clausuró en el año 2002 y en la actualidad sufre un avanzado estado de abandono que los vecinos de los edificios anexos han denunciado en reiteradas ocasiones. Desde la formación morada reconocen que la construcción está en "una situación lamentable" y advierten de que constituye "un peligro para las personas que residen en los edificios colindantes".

Sin embargo, afirman que la situación actual podría haberse evitado si se hubieran tomado medidas en su momento. No obstante, la marca local de Podemos confía en que en la reunión que mantendrán los dueños del inmueble y el Ayuntamiento de Mieres "se plantee alguna opción que no solo mantenga el edificio, sino que se le dé un uso adecuado y útil para todos los mierenses". De no llegarse a una solución, "estaríamos haciendo desaparecer parte de nuestra historia".

Somos hizo estas declaraciones después de que el edificio quedase descatalogado como bien patrimonial protegido por el Principado. Tras perder esta protección, los propietarios de cine tienen vía libre para decidir el futuro del edificio. Además, si el Ayuntamiento decreta finalmente el estado de ruina del inmueble, los dueños se ahorrarían las tasas y licencias necesarias para demolerlo.