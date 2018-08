Fallece una mujer tras precipitarse desde un puente a la autopista en Lena

Una mujer ha fallecido esta mañana tras precipitarse desde el puente del enlace norte de Pola de Lena a la autopista del Huerna (A-66). El suceso ha obligado a cortar un carril al tráfico entre las 10.30 y las 11.45 horas, aproximadamente.

Los hechos llamaron la atención de los vecinos de la zona, que se acercaron hasta el lugar momentos después de lo ocurrido. Uno de ellos dio el aviso al Centro de Coordinación de Emergencias del 112-Asturias. Hasta el lugar se movilizó un equipo sanitario, pero no pudo hacer nada para salvar la vida de la mujer. Todo indica que la muerte no fue accidental y no hubo otras personas implicadas.

Hasta el lugar se trasladaron también varias patrullas de la Guardia Civil, una de ellas del destacamento de Tráfico, que se dedicó a regular la circulación. El juez certificó el fallecimiento y se procedió al levantamiento del cadáver.