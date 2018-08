Los Mercurio, planeta musical de Mieres

Tener unos locales de ensayo adecuados. Esa fue durante décadas la demanda por excelencia de los grupos de música mierenses. En 2010, el Ayuntamiento de Mieres destinó 203.448 euros a acondicionar las antiguas escuelas de La Peña, pero hubo que esperar a mayo de 2016 para empezar a usarlas. Dos años después, diecisiete grupos de música y dos asociaciones (Fábrica de Mieres y Musgo) disfrutan de los ya míticos Locales Mercurio de La Peña.

Christian Álvarez es el bicho raro del inmueble. El único DJ de música electrónica entre rockeros, punkis y metaleros. "Me enteré por el periódico de que los locales habían abierto e inmediatamente me puse en contacto con Juan Ponte -concejal de Cultura-, que me dijo que había una plaza". Entonces, no se lo pensó. "Llevaba diez años pagando casi 200 euros al mes por un local sin insonorizar", recuerda. Conseguir una sala en las antiguas escuelas de La Peña supuso un cambio radical. "Ahora estoy pagando 35 euros al mes por una sala para mí solo perfectamente insonorizada y a la que puedo acceder las 24 horas del día", afirma sonriendo. Pero esa no es la mejor parte. "Compartes espacio con gente como esta, que lleva toda su vida dedicada a la música y que hasta hace poco ensayaba en cocheras", explica mirando a Carlos Barrio, "Cadu".

Y es que Cadu es uno de esos veteranos que tuvo que buscarse la vida con su grupo. "Nosotros ensayábamos en cuadras alquiladas, en locales de pueblos para no molestar", recuerda. "Poníamos moqueta por suelos y techos y pegábamos hueveras a las paredes para evitar que los vecinos se quejasen y la policía viniera a medir los decibelios", explica entre risas. Actualmente, la relación entre los músicos, el Ayuntamiento de Mieres y los vecinos de La Peña va sobre ruedas. "Hasta la fecha no hemos tenido ninguna queja y, como los grupos respondemos, la Concejalía está muy implicada y siempre nos apoya cuando queremos organizar alguna actividad".

Porque los locales no se abrieron únicamente como lugar de ensayo, sino que, como afirma Juan Ponte, también son un "centro de promoción, creación y difusión de la cultura". Por este motivo, ya han sido varias las iniciativas que se han llevado a cabo, como el curso DJ gratuito organizado por el consistorio el pasado mes de julio. Y los grupos también se implican. Actualmente, los artistas de los locales están trabajando para sacar adelante una serie de conciertos para el mes que viene que no dejarán indiferente a nadie.