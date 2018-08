El investigado por la agresión sexual a una joven en Turón, en libertad con cargos

Libertad con cargos para el hombre denunciado por la hija de su amigo, de 21 años, por una presunta violación. La jueza de la sala número 2 de Primera Instancia de Mieres decretó ayer la retirada del pasaporte del investigado, además de una orden de alejamiento de 300 metros de la chica y la prohibición de comunicarse con ella. Es una medida provisional ya que, según informaron fuentes oficiales, "las diligencias abiertas por agresión sexual continuarán instruyéndose en dicho juzgado". La representante legal del hombre evitó hacer declaraciones, pero la familia ha salido en su defensa: "No se le puede condenar sólo por una denuncia", advirtieron. La víctima, que acudió ayer a prestar declaración sin abogado, agradeció "el apoyo" que está recibiendo de su familia y allegados: "Me siento arropada", afirmó.

La joven y el hombre acudieron al Juzgado, por separado, poco después de las diez de la mañana para prestar declaración. La joven reiteró ante la magistrada la versión que ofreció en la denuncia presentada, en la noche del viernes, ante la Guardia Civil. Aseguró que el hombre le pidió que subiera a casa para darle un recado para su padre. Una vez en la vivienda, siempre según su versión, la obligó a entrar en una habitación y la penetró sin su consentimiento. Los hechos terminaron cuando, según la joven, el hijo del hombre (que había estado en la casa durante el encuentro, según la denuncia) entró en la habitación.

La declaración del investigado no ha trascendido pero, según fuentes del caso, su versión es "diametralmente opuesta". Niega que él le pidiera que le acompañara a casa ni que el niño estuviera en la vivienda a la hora concretada por la denunciante, entre otros puntos de desacuerdo. El hombre, apuntaron fuentes judiciales, declaró "en calidad de investigado". Fiscalía no solicitó el ingreso en prisión del hombre, por lo que fue puesto en libertad provisional con cargos.

La investigación sigue en marcha y la familia del denunciado pide que no haya juicios paralelos. Una familiar del hombre afirmó, en un comentario público que escribió en su perfil de Facebook, que "todos nos creemos jueces y abogados, sobre todo en esta sociedad que todo es motivo de disputa". Así, hace un llamamiento al respeto por la presunción de inocencia del hombre y el derecho del hombre a explicar su versión y deja entrever que la relación fue consentida.

Documentación

Hay, por tanto, dos versiones de lo ocurrido. La documentación aportada por la chica incluye un informe médico con el diagnóstico de "agresión sexual". La mujer acudió primero al centro de salud de La Cuadriella, a poca distancia del lugar en los que tuvo lugar la presunta agresión. Fue trasladada desde allí, ya junto a dos agentes de la Guardia Civil, hasta el hospital Álvarez Buylla de Mieres. El informe refleja que la joven presentaba "llanto fácil" y "autoculpa".

La identidad de la joven no se ha dado a conocer, pero su entorno más cercano conoce la denuncia. "Me siento muy arropada por mi familia, no sé cómo lo agradeceré a mis padres. No me dejan sola", aseguró la joven. También algunos vecinos y amigos la han apoyado desde el primer momento. No hizo valoraciones sobre la decisión judicial aunque sí aseguró que, de no haber dictado la jueza una orden de alejamiento, la hubiera solicitado ella misma.

La noticia, adelantada por LA NUEVA ESPAÑA, fue ayer muy comentada. El alcalde en funciones, Manuel Ángel Álvarez, mostró "la total repulsa y condena de este Ayuntamiento a cualquier violencia". La investigación continuará en los próximos días, con las declaraciones de testigos.