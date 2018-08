Los vecinos exigen crear otro parking en Mieres porque "Oñón solo no basta"

El nuevo parking de Oñón, cuya obra se adjudicará en unos días para habilitar más de 300 plazas en el casco urbano de Mieres, "no solucionará los problemas de estacionamiento" en la ciudad. Así lo aseguró ayer Arsenio Díaz, presidente de la Agrupación Vecinal, que instó al gobierno local (IU) a la contratación de otro de los aparcamientos previsto en los planes municipales para mejorar la ordenación urbana y las bolsas de estacionamiento en la villa. El proyecto de aparcamientos, a financiar con los fondos europeos de la Estrategia de Desarrollo Urbano (EDUSI), incluye otras tres bolsas: en la céntrica calle La Pista, en una parcela anexa a la calle Manuel Llaneza (frente a la Casa de Cultura) y la zona sur de la Mayacina.

"Oñón solo no basta", destacó que, si entran en funcionamiento dos nuevos aparcamientos, la ciudad "no sentirá" la falta de plazas que generará la pérdida de la parcela de la Mayacina. Está previsto construir un parque en el lugar que ahora ocupa una bolsa con más de medio millar de plazas. Los planes del Consistorio comprometen un total de 710 aparcamientos para turismos.

El problema de estacionamiento en Mieres no es nuevo. "El centro está totalmente colapsado", aseguró Arsenio Díaz. La zona azul "está siempre a reventar" y algunas calles "resultan incluso peligrosas". Es el caso de la calle Escuela de Capataces: "Es tan estrecha que dejar ahí el coche supone un riesgo, especialmente cuando está previsto que circulen por la zona vehículos pesados".

Esta situación empezará a resolverse con las obras del parking de Oñón. La parcela se usa actualmente de forma desordenada, y supone una bolsa de 150 plazas. La obra doblará los aparcamientos, pero "por su situación y por el número de plazas, no creemos que este incremento vaya a notarse mucho en el día a día de Mieres", afirmó Díaz.

Sí tiene que ser la obra más inmediata, reconoció el portavoz vecinal, pero no la única. "Lo que no queremos es que los proyectos de otros aparcamientos queden rezagados, porque también son muy necesarios", destacó. O más porque, según Díaz, "la mayoría de las personas que están acostumbradas a aparcar en el centro, no están dispuestas a cambiar para irse a Oñón". "Desde la Agrupación Vecinal ya hicimos constar en junio que, aún sabiendo que no pueden abordarse todas las obras a la vez, deben de estar poco espaciadas en el tiempo", añadió.

Los proyectos

Para el parking de Oñón ya hay fecha. La adjudicación se firmará la próxima semana. Según informaron fuentes municipales, la actuación acumula cierto retraso "por los problemas con la nueva plataforma de contratación del Estado". Incidencias que son comunes a todo el país. Serán 328 plazas, acompañadas de una remodelación del aparcamiento completa. Actualmente, la parcela está llena de baches y con el firme en mal estado.

La otra gran bolsa de suelo para el estacionamiento se encuentra entre los barrios de la Mayacina y Santa Marina. Concretamente, en el entorno del galardonado edificio "Vivazz" de viviendas protegidas. Serán dos parcelas anexas y se habilitarán con asfaltado, creación de viales y ordenación de espacios con una delimitación de aparcamientos. Sumará unas 300 plazas para turismos. Los otros dos espacios, mucho más céntricos, supondrán más de ochenta aparcamientos para el cómputo total. Oñón, la Mayacina y La Pista serán gratuitos. El cuarto parking, cerca de Manuel Llaneza, será de pago.