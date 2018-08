El PP exige un plan de limpieza para las calles, carreteras y sendas verdes de Mieres

El portavoz del grupo municipal del PP en Mieres, José Manuel Rodríguez, exigirá al equipo de Gobierno que elabore un plan de acción de limpieza para el concejo mierense. El edil popular criticó a IU por no tener todavía adjudicado, a mediados de agosto, los desbroces de las carreteras y las sendas verdes, una actuación, que dicen, tenía que estar ya casi terminada y aún no ha empezado.

Rodríguez aseguró que "nos sorprende que el equipo de gobierno de Aníbal Vázquez siga llorando por las esquinas y siga echando la culpa al anterior Gobierno de Mariano Rajoy y a la normativa de la ley de Contratos". El edil popular indicó que "esa Ley ya se aprobó en marzo, y el Gobierno de Mieres siempre coge el camino incorrecto". "En vez de trabajar para solucionar los problemas, como en muchos ayuntamientos que ya están trabajando con normalidad, aquí somos los últimos en todo y siempre nos disculpamos echando la culpa al Ejecutivo central", apuntó José Manuel Rodríguez.

El responsable del PP local señaló que en materia de desbroces y limpieza en el municipio de Mieres "hay una falta de planificación total, tanto en las carreteras como en las sendas verdes". "El equipo de Gobierno solo da largas como respuestas, y no tienen una planificación, sino que lo fían todo a la improvisación", expuso. Como ejemplo, apuntó, "el único plan que tienen es el de limpiar los pueblos donde va a haber fiesta dos días antes de que se produzca, y eso no tiene sentido, no es razonable".

Por ello, desde el PP de Mieres señalaron que su grupo municipal va a exigir, como ya ha hecho en el pasado, que el Gobierno local elabore "un plan de mantenimiento, limpieza y desbroces en las calles, sendas, carreteras y áreas verdes del concejo". Para finalizar, José Manuel Rodríguez indicó que "el equipo de IU actúa con improvisación y no con planificación que es como se debe hacer".

Estas declaraciones del PP mierense se producen en mitad de un verano en el que han sido muchos los mierenses que se han quejado del mantenimiento de las zonas verdes y de la falta de desbroce en las sendas. El Gobierno local tiene previsto cerrar en breve la contratación de la siega de estas áreas, y se ha disculpado con los vecinos achacando los retrasos a los problemas que han surgido con la plataforma de contratación del Estado que entró en vigor con la nueva Ley de Contratos en la administración pública y que según apunta tiene un funcionamiento deficiente.