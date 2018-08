Una "Sopera" galáctica

Los "jedis" de la peña "LDP (Los del patio)" se alzaron este año con la "Sopera", el galardón que reconoce a la mejor carroza en el Descenso Folklórico del Nalón, con la embarcación "El despertar de la fuerza", un homenaje a la saga de Star Wars. En la carroza, Han no estuvo solo. No faltaron Darth Vader, C3po, R2d2 y un abultado número de soldados imperiales y "padawans" que blandieron sus sables láser por las calles de Laviana. La fiesta, celebrada el sábado, contó este año con casi 4.000 participantes repartidos en 41 embarcaciones. Además, el carnaval fluvial fue seguido por más de 30.000 personas, según los cálculos de los organizadores.

El segundo lugar fue para Les Llanes con su embarcación "Los vikingos de Les Llanes contra la culebrona del Nalón" y el tercero para la peña "Villoria" que desfiló con la carroza "Transformers Villoria". La mejor carroza infantil, que recibe la "Soperina", fue en esta edición para la peña "El sol" y su embarcación "Los vigilantes de La Chalana". La peña "LDP" logró también el premio "Folixa" y "Les Llanes" se marchó con otro galardón, "Disfraces". Se repartieron otros dos galardones especiales: "Asturianía Soperina", para la peña "Victoria Team" con la carroza "Frank lava esos calcetos por Dios", y "Asturianía Sopera" para la peña "Pelúgano" y su embarcación "Casi 300 asturianos".

Pablo Vázquez, presidente de la Asociación Amigos del Descenso, la entidad organizadora, destacó que el nivel de las carrozas de este año no tenía precedentes. "Las embarcaciones que el sábado quedaron por debajo de los cinco primeros, habrían sido ganadoras hace cinco años". Un descenso, que en calidad y creatividad, siempre va en ascenso. Vázquez también resaltó la elevada afluencia de visitantes. A pesar de que este año el festejo había sido distinguido con el premio #MiFiestaEsLaMejor otorgado por el portal turístico ClubRural, los organizadores temían no poder superar las abrumadoras cifras de 2017, año en el que se celebró el medio siglo del descenso. Los miedos, aunque fundados, se dieron de bruces con la realidad. "El año pasado hubo unos 30.000 espectadores y, a falta de datos oficiales, estamos casi seguros de que se superó con creces ese número de asistentes", afirmó Vázquez, que añadió: "Había muchísima gente en la calle y los coches aparcados llegaban casi hasta Barredos". "Además", añadió el presidente del colectivo organizador, "los servicios de emergencia confirmaron que las incidencias siguen descendiendo a pesar de que el número de asistentes crece".

Lavianeses y foráneos no quisieron perderse el sábado cómo las peñas hacían alarde de su inagotable creatividad con carrozas de todo tipo. Aunque el arranque del desfile estaba previsto para las tres y media de la tarde, no fueron pocos los que emplazaron sus sillas en las aceras de la Avenida Libertad horas antes para no perderse ningún detalle de disfraces y construcciones. Los aplausos y gritos de ánimo del público recompensó el esfuerzo de las peñas por hacer la mejor carroza.