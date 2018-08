Mieres será el primer campus de España con formación sobre "carreteras verdes"

El campus de Mieres será pionero en España dentro de la formación en infraestructuras verdes y drenaje sostenible. Un campo de trabajo que trata de ofrecer soluciones basadas en la naturaleza que pueden ayudar a paliar problemas como las inundaciones que se produjeron durante las últimas lluvias que cayeron en Oviedo y Gijón, por poner un ejemplo. Esta formación, que también incluye cuestiones como la inclusión de espacios verdes en las medianas de las autopistas, se incluirá en el grado de Ingeniería Civil y el máster de Caminos, donde se reforzarán hasta nueve asignaturas, tal y como explicó Luis Sañudo, coordinador del máster de Caminos y director del curso de verano sobre infraestructuras verdes que comenzó a impartirse ayer en Mieres.

Para desarrollar esta labor, la Universidad de Oviedo contará con el apoyo de la Universidad estatal de Carolina del Norte (EE UU) y la Universidad de Coventry (Reino Unido). En representación de la primera está el catedrático William Hunt, considerado toda una eminencia en relación con las infraestructuras verdes y que también se encuentra estos días en Mieres. "Vamos a mejorar la formación de varias asignaturas, tanto en el grado como en el máster, por ejemplo, en ingeniería de carreteras meteremos el drenaje sostenible, que hasta ahora no se daba, además de seguir con el drenaje convencional", apuntó Sañudo. De esta forma, "los estudiantes del Mieres serán los únicos de España que estarán especializados en estas materia". Esto supondrá, además, mayores salidas profesionales, como explicó Hunt: "Serán únicos, de hecho estoy convencido de que los alumnos bilingües tendrán mucha facilidad para trabajar en los Estados Unidos".

Todo esto forma parte de un proyecto de innovación docente que Sañudo lidera en la Universidad de Oviedo y donde se incluirán otras acciones formativas, como cursos de extensión universitaria y seminarios "que no sólo sean para los alumnos, sino también para los profesionales, porque queremos llevar la Universidad a la empresa". La primera actividad en desarrollarse fue el curso de verano que se inició ayer en Mieres.

Un seminario "exitoso", tal y como lo calificó su director, ya que llevaban varios años sin conseguir sacar adelante un curso de verano en el campus de Mieres. Y es que, aunque sí se han programado varios seminarios en los últimos años, acabaron siendo anulados al no conseguir una matrícula mínima.

Alumnos

No fue el caso de este curso, que al final consiguió reunir a veinticinco estudiantes, el máximo que se había fijado. "La verdad es que estamos muy contentos con la respuesta obtenida, porque además no sólo hay alumnos de la Universidad de Oviedo, sino que también se han inscrito profesionales", destacó Sañudo. William Hunt no es el único profesor extranjero que participa en el curso de verano. Junto a él también estuvo la profesora Annette Lucas, quien se ocupó de relatar a los asistentes ejemplos prácticos sobre infraestructuras verdes en Carolina del Norte. Y es que este estado americano es conocido, entre otras cosas, por sufrir fenómenos meteorológicos adversos como tormentas huracanadas con 500 milímetros de agua en treinta horas, con lo que las inundaciones y otros problemas relacionados no le son ajenos.

Por otro lado, William Hunt, que ya había visitado hace unos años el campus de Mieres para participar en unas jornadas sobre infraestructura verde, se quedará varios meses en el Principado haciendo una estancia de colaboración con la Universidad de Oviedo. Así, el catedrático participará en diversos proyectos donde también estará incluida la Universidad de Coventry. Hunt que se mostró "encantado" con esta experiencia, anunció que también están preparando un curso especial que se celebrará el próximo mes de mayo en Mieres. Los alumnos, en este caso, vendrán de los Estados Unidos y se quedarán durante un mes. "La idea es profundizar la formación sobre ingeniería romana; he estado buscando junto a Luis Sañudo distintas localizaciones, en Gijón, Lugo y Mérida, donde existen ejemplos significativos de la ingeniería romana que le queremos mostrar a nuestros alumnos", destacó Hunt.