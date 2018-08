El músico entreguín Manolo Peñayos pregonará las fiestas de Peruyes

Cangas de Onís ha mirado hacia la comarca del Nalón para escoger al pregonero de esta edición de las fiestas de San Bartolomé, en la localidad de Peruyes. En esta ocasión han elegido al entreguín Manolo Peñayos para que lea el pregón el próximo viernes.

El artista -integrante, junto a Chus Pedro Suárez, de "Nuberu"- reconoce tener el alma "partida" por dos ríos: el Nalón y el Sella. "En el Nalón, nací y me crié, pero en el Sella, disfruté". Y es que el polifacético artista decidió embarcarse en la senda de la música durante una de sus estancias estivales en el pueblo que define como "de mis ancestros". Todo sucedió durante uno de esos veranos en la localidad. "Me puse a tocar la guitarra en frente de casa mientras me imaginaba que estaba cortejando con les moces de La Felguera y, de repente, me encontré a un montón de vaques mirándome ojipláticas mientras movían las orejas y rumiaban el pasto", relata. "Yo supuse que eso era que estaban aplaudiendo, así que decidí que la música era lo mío", explica entre risas.

Pero Peruyes no solo fue fuente de inspiración, sino también su amuleto de sanación. "Siempre que he estado enfermo, he vuelto a Peruyes para curarme". Y le ha funcionado. La única herida que no tiene cerrada es la división entre "el Nalón, que viví en blanco y negro, y el Sella, que viví a color". Por este motivo, reconoce estar nervioso ante el reto de pronunciar el pregón en el pueblo de sus abuelos maternos y sentirse honrado de que "los paisanos hayan pensado en mí para esto". "Ahora que estoy escribiéndolo, me vienen recuerdos de los que no era consciente y me doy cuenta de lo importante que es Peruyes para mí", reconoce.