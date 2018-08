El mercáu, el acto central hoy del Certamen del queso casín

Campo de Caso se convierte hoy en un lugar de fiesta y gastronomía gracias a la celebración del IV Certamen del queso casín. Una jornada ya tradicional (anteriormente se celebraba en la Collá d'Arniciu) en la que se reúnen los productores profesionales de esta variedad, en la que se venderán hoy cientos de unidades, y que está en plena expansión. La jornada contará con todo tipo de actividades.

El certamen se abrirá a las diez y media. A las once el Grupo Folklórico Blimea protagonizará el pasacalles. En el mercáu tradicional las queserías venderán sus productos. Con ellas habrá varios puestos de artesanía y agroalimentación, con la Asociación "D'Aky" de Gijón. Además, de once a once y media se abrirá la inscripción y la recogida de platos para el II Concurso de Cocina Casina.

A mediodía, habrá un espectáculo de cocina en vivo con la cocinera Esther Freile, y a la una menos cuarto, talleres infantiles. A la una llega uno de los actos más esperados: el pregón, que este año pronunciará el colaborador de LA NUEVA ESPAÑA Fernando Delgado. Después vendrá el acto institucional y el fallo público de los distintos concursos. Entre los asistentes se sorteará una cesta con productos locales.

Además, hay más actividades alternativas. En el centro de interpretación (hasta el 10 de septiembre) habrá una exposición fotográfica de Juanjo Arrojo. En paneles habrá una muestra sobre "les mayaes", en el recinto ferial, y será jornada de puertas abiertas en los museos de la Apicultura y la Madera y la Madreña. También mañana habrá un asado popular, al precio de 25 euros (el ticket se pudo comprar hasta el martes). También hay degustaciones de varios productos.