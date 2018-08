Nuevos cortes en el servicio de tren de Feve entre Moreda y Collanzo

A los usuarios del tren entre Moreda y Collanzo les ha vuelto a tocar cruz. Y es que de nuevo ayer, el servicio volvió a sufrir cortes por la tarde, y los viajeros tuvieron que utilizar las lanzaderas por carretera para realizar el trayecto. Resignados y molestos, los usuarios preparan acciones de cara al mes de septiembre, ya que el hartazgo es absoluto ante la lotería de no saber si se dispondrá o no de transporte. La responsable de la asociación de vecinos de Cabañaquinta, Isabel Díaz, aseguró que "esto ya no se puede tolerar más, es increíble que tengamos que estar en vilo por si va a haber servicio o no".

Por otra parte, tras haber trasladado al Ministerio de Fomento, Adif (Administrador Ferroviario) y Renfe la preocupación existente en el concejo y la comarca por la situación de la línea de Feve que conecta Mieres y Aller, el gobierno mierense considera que el Principado, ante la gravedad de los problemas, tiene que tomar cartas en el asunto y exigir al Gobierno central un plan de choque integral para garantizar las mejores condiciones para las líneas de Feve en Asturias y, en concreto, para las de la comarca del Caudal.

El alcalde en funciones, Manuel Ángel Álvarez, entiende que el consejero de Infraestructuras, Fernando Lastra, "tiene que reunirse de manera urgente con el presidente de Renfe, Isaías Táboas, para trasladarle la preocupación existente en Mieres, en la comarca y en toda Asturias por la situación de las distintas líneas de Feve". El portavoz municipal entiende que "de ahí tendría que salir un compromiso para la puesta en marcha de un plan de choque que ponga fin a las incidencias continuas que sufren los usuarios de este servicio y que garantice los medios y recursos para su mantenimiento en las mejores condiciones".