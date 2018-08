Septuagenarias y reinas de las fiestas

Olía la pólvora de los voladores y Pili Díaz ya se ponía nerviosa. La fiesta de la Purísima Concepción de Barros ya iba a empezar, ella lo sabía. Estiraba los calcetines blancos de punto con un ribete, lista para salir. Fuera, ya andaban María Jesús y Genti Fernández repartiendo "banderines" entre los vecinos.

Tres niñas que luego fueron jóvenes, más tarde adultas, siempre entregadas en cuerpo y alma a la romería. Una vehemencia por la fiesta que no se apaga: ayer, con edades comprendidas entre los setenta y cinco y los ochenta años, fueron coronadas damas (Pili y María Jesús) y reina (Genti). Fue una sorpresa de la organización, que el pueblo recibió con un aplauso largo: "Por esta fiesta hay que darlo todo, siempre", clamaron.

-Les nenes no quieren ser damas en la fiesta.

María Jesús y Genti Fernández salían de una misa en el pueblo cuando los responsables de la organización les contaron que no encontraban jóvenes a las que coronar. "Fía, dame la risa y todo de contártelo", dice María Jesús, un poco nerviosa tras su nombramiento. Entre carcajadas sofocadas, asegura que fue ella la que dijo "pues si las jóvenes no quieren, vamos nosotras, ¿a qué sí, Genti?". Y la hermana accedió a ser reina. Les faltaba una para el trío y enseguida pensaron en Pili Díaz, madre de la pregonera de este año: Elsa García, una de las primeras árbitro mujer en Asturias.

Sello femenino. La presentadora del encuentro fue Blanca Pantiga, concejala de Igualdad y natural de Barros. "Este pueblo es especial, basta con mirar a nuestras damas y nuestra reina de este año", apuntó. Verlas a ellas es ver la historia de una fiesta. Las tres estuvieron muy implicadas, desde niñas, en la organización del evento. Pili estuvo en la comisión y "trabajé mucho, porque disfruto viendo a la gente pasarlo bien". María Jesús pasaba horas en la peluquería del pueblo, haciendo manicuras, para "sacar unes perres" que en parte destinaba a ayudar a la comisión. Genti recuerda aquel día que su padre sufrió un grave accidente, siendo ella una niña, una tarde antes de que empezara la romería: "Nos dijo que si no íbamos a la fiesta de Barros, que estábamos castigadas".

Tanta entrega bien merece la corona. Fueron nombradas con todos los honores, como todos los años. A pesar de que María Jesús les había dicho a los miembros de la comisión que "no gastaran ni un duru, que eso es para la gente joven". Pero ese brillo que se le encendió en los ojos, vale millones: "A ver, en el fondo yo creo que alguna vez tenía que tocarnos a las veteranas". Aportan desde su cargo, coinciden las tres, "la experiencia de haber visto crecer la fiesta" y la conciencia absoluta "del esfuerzo que cuesta organizarlo todo". Termina el acto y suenan los acordes de la música tradicional. A María Jesús ya le bailan los pies: "La gaita y el tambor gústanme mucho, fía", asegura. Por eso nunca se perdió la danza prima. De niña en primera fila, ahora anima a las mamás a llevar a sus hijos: "Tienen que bailar hasta antes de aprender a caminar, hay que acostumbrarlos". Y otro recuerdo común de las tres: las verbenas en las que conocían a los chavales que iban de noche hasta Barros. Luego siguieron sin perder pieza, pero ya agarradas a sus respectivos maridos. Son dignas de sus títulos. Fueron escogidas por la organización, además de por esa entrega a la fiesta, por ser pioneras en la igualdad. "Tuvimos suerte con los maridos, son todos muy buenos. Pero hubo y hay muchos que son lo que manden ellos y la mujer como si no existiera. Con eso hay que acabar", dice Pili. María Jesús asiente y Genti añade: "Yo si hubiera una mujer para ser presidenta, la votaría. Porque tiene que mandar una mujer, si no fíjate en las casas; falta la mujer y falta todo".

Programa

Las fiestas continuarán hoy con un mercado tradicional desde las diez. También habrá sesión vermú a la una y media de la tarde que amenizará la Fanfarria "El Felechu". A partir de las cinco de la tarde, el grupo de baile "Los Asturianos" y la bandina "Aires del Nalón" acompañarán a las carrozas y coches engalanados desde El molín hasta el parque. Pasadas las once de la noche, "Canela" y el "Trío Mayer" pondrán la banda sonora a la segunda verbena de estas fiestas.