"Lo que toda la vida me gustó ahora me aterra, vengo temblando en el avión"

"Vengo temblando porque montar en avión me aterroriza". Así llegó ayer por la noche al aeropuerto de Asturias José Manuel Pulgar, Josman, el héroe asturiano del accidente aéreo que tuvo lugar en Durango (México) el pasado 31 de julio. Su vuelo aterrizó pasadas las once de la noche y allí le estaban esperando sus hermanos Adriano y Zulima, con los que se fundió en un abrazo.

Visiblemente cansado, "llevo volando desde la tarde de ayer -por el jueves-, Pulgar aseguró que "voy a ir directo al hospital para que me hagan un reconocimiento, porque me duele muchísimo la espalda, me sigue doliendo el costado, he venido mareado y necesito hacer más pruebas". A pesar de su cansancio, sí tuvo unos segundos para hablar la gene que fue a esperarle hasta el aeropuerto. El lenense destacó que el viaje no fue bueno por los recuerdos que le traía: "Vengo temblando porque montar en el avión me aterroriza, lo que toda la vida me gustó, así como montar en parapente, ahora me aterra".

Josman llegó acompañado por su mujer, Fabiola Gómez, y sus hijos, después de muchas horas de vuelo y conexiones, ya que el vuelo que aterrizó en Asturias venía de Madrid y antes habían pasado por Francia. Llegaba con ganas de descansar y ver a su "familia y amigos". Algunos de ellos no pudieron esperar a que pasase el día y acudieron hasta el hospital de Mieres para recibirle allí, antes de que le hicieran el reconocimiento de salud para ver que todo estaba correcto. Al resto, así como a sus otros familiares, los verá en los próximos días. Y también pronto deberá reincorporarse a su puesto de trabajo como vigilante de artilleros en el pozo Nicolasa de Mieres, cargo al que tenía que haberse incorporado el pasado día 1.

La llegada de Pulgar fue seguida con atención por muchas de las personas que se encontraban en el aeropuerto esperando a otros viajeros, sorprendidas por la presencia de medios de comunicación. "¿Quién viene?", se preguntaban unos a otros, hasta que descubrieron que era el español que ayudó a salvar vidas en el accidente aéreo. "Ah, es verdad, el minero que sobrevivió al accidente de avión, que lo leí en el periódico", decía uno de estos improvisados espectadores.

Pulgar había viajado hasta Durango el 26 de junio para asistir a la boda del hermano de su esposa, Fabiola, de 37 años. Además de su mujer, también habían viajado hasta México sus dos hijos, de cuatro y ocho años. Sin embargo, viajaba solo de regreso a España porque el 1 de agosto tenía que presentarse en su trabajo, dejando así que su mujer y sus hijos estuviesen unos días más con la familia en México.

Josman llegó el martes 31 de julio al Aeropuerto Internacional Guadalupe Victoria de Durango para tomar el vuelo 2431 de la línea Aeroméxico con destino a Ciudad de México, donde haría la conexión a su país. El avión hizo la maniobra de despegue en condiciones meteorológicas adversas y se accidentó en la orilla exterior del aeropuerto. De forma casi milagrosa sus 103 ocupantes -99 pasajeros y 4 tripulantes- sobrevivieron, no obstante casi todos con lesiones. El lenense fue ingresado en el Hospital Militar del Campo de Batalla 5 de Mayo con varias contusiones. Dos días después obtuvo el alta, pero en lugar de regresar directamente a España, se quedó unas semanas más. Y es que tuvo que asistir a recuperación y a una terapia psicológica recomendada tras sufrir un accidente aéreo.

El lenense fue considerado como el "héroe español" por los medios locales de México, ya que ayudó a salir a cinco personas del avión. Ayudó a una anciana y a un hombre a sacar a sus dos hijos del aparato. También ayudó al piloto quien, además, fue de los heridos de mayor gravedad en este suceso aéreo.