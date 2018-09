Los ojos entreguinos de los refugiados

Es dueña de los ojos entreguinos que pueden narrar el horror diario de los refugiados. Bárbara Bécares, periodista natural de El Entrego, colabora como voluntaria en el campo de Velika Kladusa (Bosnia). Está allí con la ONG No Name Kitchen que se ocupa, entre otras necesidades, del aseo y la ropa limpia para las personas que aguardan en el campo. En los últimos meses, ha visto la desgracia, ha palpado heridas brutales (consecuencia de la violencia desmedida que ejerce la Policía croata sobre los que intentan cruzar la frontera para empezar una vida mejor en Europa). El único hueco para la esperanza lo abren el pueblo y la Policía bosnia, que "cuidan todo lo que pueden" de los refugiados. "Ellos saben lo que es verse en una situación difícil como esta", asegura. Pura y necesaria empatía.

Bárbara Bécares, y su hermana Carlota, ya habían estado en un campo de Serbia. "Yo quería quedarme, pero entonces no podía por el trabajo", explica Bécares. Cambió su situación laboral y decidió que era el momento de dar el paso: "Me puse en contacto con No Name Kitchen, y me dijeron que necesitaban ayuda en Velika Kladusa", señala. El espacio no es un campo de refugiados oficial. Es una zona verde, cedida por las autoridades locales. Hay tiendas de campaña, unas duchas cerradas con plásticos, agua potable y varios aseos portátiles.

Nada más, a pesar de que recibe a personas refugiadas a diario. "Es un pueblo fronterizo que está pegado a Croacia y más cerca de Italia que otros lugares fronterizos en Bosnia", explica ella. Hasta allí llegan personas que llevan años "atascadas" en Grecia o Turquía, esperando por una demanda de asilo que -en contra de lo que dicta la legalidad- nunca llega. Su labor y la del resto de voluntarios de la No Name Kitchen es ofrecer duchas y cambios de ropa a los refugiados. También reparto de enseres y de alimentos.

Bárbara Bécares, que está pasando unos días en Asturias antes de volver, se detiene en el relato. "Quiero ser muy clara con esto, porque voy a hablar desde mi punto de vista y no quiero buscar problemas a nadie", afirma. Y es entonces cuando se sincera: "Los que trabajamos allí sabemos que Acnur (La Agencia de la ONU para los Refugiados) no hace nada". Habla con conocimiento de causa. En verano, Acnur publicó un reporte asegurando que había repartido 500 sacos de dormir entre Kladusa y Bihac (otro pueblo fronterizo en una situación similar). Nadie vio esos sacos y, a preguntas de los voluntarios, la ONG de la ONU aseguró que "pudo haber sido un error".

"Errores" que salen caros, porque la falta de recursos es imperante. Pero si hay algo que duele a los voluntarios es "la brutalidad policial" contra los refugiados. Y aquí otra matización muy importante: "No es la Policía bosnia, la Policía bosnia los cuida mucho". Son las fuerzas de seguridad croatas las que, "no siempre, pero sí casi siempre", agreden a los refugiados que intentan cruzar la frontera hacia Europa.

Es lo que más le cuesta contar, porque hay recuerdos que duelen siempre. Como el de aquel día que estaban celebrando una fiesta en casa de unos chicos refugiados, una vivienda cedida de buen grado por un ciudadano bosnio. Llegó un chaval que estaba muy serio, se apoyó contra la pared, y sólo dijo una palabra: "Doctor". Los voluntarios de No Name Kitchen, con conocimientos en primeros auxilios, levantaron la camiseta del hombre: "Tenía marcas de unos golpes brutales, le habían pegado con saña con la porra". Otro caso, aún más duro: el de una mujer iraní que llegó al campo de Kladusa con moratones "desde los labios hasta los pies". Según los hombres que la acompañaron, "con cada golpe que le daba, el policía se reía". Y el de una niña de cinco años, con un golpe brutal en la espalda porque se cayó de los brazos de su padre cuando le golpearon.

No Name Kitchen elabora informes de cada agresión. Golpes, robos de teléfonos móviles, abandonos "en medio de la nada". La brutalidad policial parece descender cuando los medios internacionales se hacen eco de los casos más sangrantes. Al poco, los golpes vuelven. Bárbara Bécares se está preparándose para su vuelta a Kladusa: "Al principio lloraba todos los días. Ahora, a veces, aún me pregunto si esto es una pesadilla. Sé que es verdad lo que está pasando porque yo lo veo, sino no me lo creería".

- ¿Es difícil volver?

-Creo que en casa me sentiría peor, las autoridades europeas son las responsables de lo que está ocurriendo. En cierta forma, nosotros también somos responsables.

Nada se puede añadir.