El Gobierno plantea cerrar ya las minas a cambio de un "inconcreto" plan de renovables

Un documento "decepcionante", que mantiene el cierre a finales de año de las minas de carbón, y que a cambio sólo ofrece planes de desarrollo de energías renovables y de restauración de explotaciones mineras. Proyectos "inconcretos", según los sindicatos, para "mitigar el impacto de la pérdida de empleo". También se plantean prejubilaciones y bajas incentivadas: las únicas compensaciones que se desarrollan en el documento elaborado por el Ejecutivo y que se titula "Acuerdo de medidas excepcionales para una transición justa de la minería del carbón y las comarcas mineras".

Tras una reunión de cuatro horas, los sindicatos mineros salieron "muy decepcionados" de la postura mantenida por los representantes del Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón, ya que en el encuentro no hubo cargos políticos del nuevo Gobierno del PSOE. Las centrales plantearon, ante la propuesta del Ejecutivo, sus propias medidas. Las esenciales: mantener abiertos los pozos que pueden ser rentables; saber cómo podrían devolver las ayudas recibidas de forma que no se ponga en riesgo su actividad; que el carbón autóctono siga utilizándose para generar electricidad ("en agosto el carbón supuso el 16,7% de la energía producida en España", expusieron las centrales mineras) y que se pongan sobre la mesa planes, reales, que permitan generar empleo en las comarcas mineras a medio y largo plazo. Para estudiar estas propuestas, tan alejadas de sus planteamientos iniciales, desde el Gobierno se dio fecha para una nueva reunión con la minería como protagonista: será el próximo viernes, 21 de septiembre.

Los representantes sindicales no se mordieron la lengua tras la reunión. "Falta voluntad política desde el Gobierno", aseguró el secretario de Minería de UGT, Víctor Fernández, postura también mantenida por Jesús Crespo, responsable de Industrias Extractivas de CC OO. "La reunión no ha supuesto ningún avance significativo", apuntaba Fernández, que criticó que "el plan urgente" presentado "no especifique cómo se va a articular ni cómo se van a concretar los puestos de trabajo alternativos". "En la próxima reunión", reclamó el dirigente de UGT, "el Gobierno debería mostrar algo más de interés por encauzar el futuro del carbón, porque una solución consensuada nunca deberá pasar por la desaparición total del sector". "El Gobierno", asegura, "sólo se centra en su liquidación".

Jesús Crespo subrayó que "la pérdida de empleo no puede ser el principal objetivo de las propuestas del Gobierno del PSOE". "Parece", añadió, "que el único interés que hay es el de liquidar, cuanto antes mejor, la minería del carbón. Exigimos un poco de seriedad, y hasta ahora no se está mostrando".

El documento del ejecutivo presentado "no ofrece ninguna garantía. Habla de planes, pero no hay nada concreto". Lo que "sí que son claras son nuestras peticiones". Así, "hay que dar continuidad al sector, utilizar el carbón nacional para generar energía, y así depender menos del extranjero". "Esperamos", añadió el responsable estatal de Industrias Extractivas de CC OO, "que estas propuestas se asuman en la próxima reunión".

Por su parte, José Luis Alperi, del SOMA-FITAG-UGT, aseveró que "la propuesta del Gobierno no se puede asumir. Es un plan de cierre inmediato, desordenado y solamente habla de prejubilaciones y bajas". Además los planes de compensación "son inconcretos, habla de energías renovables, restauraciones ambientales... pero sin especificar". Alperi destacó además que tampoco se ha hablado de los "incumplimientos constantes, casi totales" del Plan del Carbón 2013-2018, "y es algo que hay que tener muy en cuenta para negociar".

Desde CC OO de Industria, su responsable en Asturias, Damián Manzano, explicó que el documento "simplemente tiene como objetivo el cierre y liquidación del sector de la minería, si generar ninguna alternativa"