Adriana Lastra carga contra PP y Ciudadanos por la tesis: "No hay persona más honesta que Pedro Sánchez"

La cúpula estatal y regional del PSOE salió esta mañana en Laviana en defensa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por la polémica de su tesis doctoral. La vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra, acusó a PP y Ciudadanos de intentar "cuestionar la honestidad" de Sánchez cuando "no hay persona más honesta". Por su parte, el secretario general de la FSA-PSOE, Adrián Barbón, indicó que las dos formaciones no están en posición "de dar lecciones al PSOE ni a Sánchez".

Lastra y Barbón, que estuvieron acompañados por la ministra de Sanidad, María Luisa Carcedo, participaron en el acto anual de homenaje a las víctimas el pozu Funeres. La vicesecretaria general del PSOE y portavoz del PSOE en el Congreso fue tajante: "No hay ninguna polémica con la tesis de Pedro Sánchez. Lo que hay es una difamación y una calumnia, que es a lo que se está dedicando la derecha, la azul y la naranja. Intentan cuestionar la honestidad del presidente del Gobierno y no hay persona más honesta que Pedro Sánchez", indicó la dirigente socialista, que añadió: "Lo lleva demostrando toda su trayectoria política. Y sobre todo en los últimos tres años, que han sido muy duros. Lo que hicieron esta semana el señor Rivera y Ciudadanos es una demostración de que a España ha llegado una forma de hacer política que se basa en la difamación, la calumnia, la mentira y las noticias falsas, pensada sólo para hacer daño al adversario político. Ahí no nos van a encontrar. Nosotros vamos a seguir trabajando y hablando de justicia social, recuperando derechos de la ciudadanía y defendiéndonos de las agresiones políticas que hacen el resto de fuerzas parlamentarias".

En una similar se expresó Adrián Barbón. "Quiero expresar mi apoyo a Pedro Sánchez ante la campaña de calumnias que hemos visto en los últimos días. Llevaban meses diciendo que la tesis del presidente del Gobierno no existía. Luego, como sí se vio que existía, tuvieron que decir que era que no estaba colgada ni una reseña de ella en el programa Teseo. Como se vio que no era así dijeron que no había forma de acceder a ella. Cuando se demostró que había un volumen situado en la biblioteca de la Universidad donde hizo el curso de doctorando resulta que no valía porque era de difícil acceso. Cuando se vio que el acceso era público no valía porque no era digital y ahora que es digital dicen que no es de buena calidad", argumentó Barbón, que se cuestionó sobre las intenciones de Ciudadanos y el PP: "¿Se están riendo de la gente?, ¿están intentando calumniar a una persona que ha demostrado en todas sus decisiones de gobierno que ante la mínima duda ha sido tajante en la toma de decisiones?, ¿se atreven a dar lecciones?, ¿de verdad esta Ciudadanos y el PP en posición de dar lecciones al PSOE y a Pedro Sánchez después del ridículo tan espantoso que están haciendo con este tema?".

El líder de la FSA también aplaudió la "decisión valiente" del Gobierno de "exhumar los restos de Franco; era una anomalía democrática que los restos de un dictador estuvieran en un mausoleo público". Lastra aludió al distanciamiento entre el PSOE estatal y la FSA a la hora de abordar el futuro de la minería. "Pedro Sánchez y Adrián Barbón hablan todos los días de minería. Se ha celebrado una reunión, va a haber más y que tenga toda Asturias el pleno convencimiento de que va a haber un acuerdo".

Por su parte, María Luisa Carcedo aprovechó su paso por Funeres, para abogar por "conseguir un mayor progreso social que genere prosperidad y llegue con equidad a los ciudadanos para intentar combatir los índices de desigualdad tan altos que tenemos en nuestro país y que están generando mi obsesión y la del presidente del Gobierno, el índice de pobreza infantil, que no solo un problema de justicia social sino un riesgo para el país por la pérdida de cohesión social".