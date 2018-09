El PSOE propone que el parque de la Mayacina se denomine "8 de Marzo"

El PSOE de Mieres quiere que la nueva zona verde de la Mayacina, cuya construcción se abordará en 2019, reciba el nombre de parque "8 de Marzo", en referencia a la celebración del Día Internacional de la Mujer. El grupo municipal socialista trasladará la próxima semana esta propuesta al Pleno.

La concejala Gloria Muñoz considera que la circunstancia de que el Ayuntamiento de Mieres aún no haya abordado la actualización del protocolo que estable el procedimiento que debe abordarse para dedicar una calle o plaza a cualquier persona que haya atesorado méritos para ello no debe ser un obstáculo para bautizar al nuevo parque con la denominación de "8 de Marzo". "En este caso, puesto que no se trata de una reconocimiento a ninguna persona o colectivo en concreto, si no que pretendemos potenciar la igualdad real, consideramos que nuestra propuesta es la adecuada para ser la referencia de un espacio público donde las personas convivirán y disfrutarán".

El parque es una de las actuaciones incluidas en la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado (EDUSI). Este plan incluye varias acciones con una inversión total de 6,2 millones de euros, de los que casi cinco se financiarán a través de fondos europeos mientras el resto se realizará a cargo del propio Ayuntamiento. La construcción del parque cuenta con una inversión prevista de 1.150.000 euros.