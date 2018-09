Fernández: "Conservar el ADN para detectar enfermedades no es algo para ricos"

"El ADN es la molécula de la vida y está presente en todas las células de nuestro organismo. De hecho, podríamos decir que se trata de un libro donde está escrita toda la información que predispone, o no, a cada persona a ser y padecer ciertas situaciones, incluidas las relacionadas con la salud". De este modo abría Tania Fernández Navarro, directora de Criogene, el acto de presentación de la campaña "Recorriendo el ADN en Asturias", que tuvo lugar en la Casa de Cultura "Alberto Vega" de La Felguera. El evento contó con la colaboración del Club LA NUEVA ESPAÑA en las Cuencas, y en el mismo participaron, además de Tania Fernández, la concejala de Sanidad del Ayuntamiento de Langreo, Blanca Pantiga, el vicepresidente de la Federación de Asociaciones de Personas Mayores del Principado de Asturias (Fampa), Andrés Rodríguez, y el responsable de Relaciones Externas del Imona (Instituto de Medicina Oncológica y Molecular de Asturias), Pablo Román García.

Según expresó Fernández, el ADN de cada persona es único e irrepetible, algo así como "la huella dactilar que nos distingue a unos de otros" y la información que guarda "es el patrimonio más valioso que podemos legar". Por eso, disponer del ADN de varias generaciones abre la puerta no sólo a la medicina más avanzada, sino también, tal y como aseguró la experta, "a la secuenciación del genoma, el consejo genético y el desarrollo de fármacos y tratamientos personalizados". La investigadora alertó sobre la dificultad que entraña llegar a la opinión pública y convencerla de la importancia de dejar de lado los prejuicios "para comprender que no estamos hablando de ciencia ficción ni de algo que solo está al alcance de los ricos". En la misma línea se pronunció Pablo Román García, que hizo especial hincapié en la importancia de la genética a la hora de detectar y afrontar enfermedades como el cáncer y puso de ejemplo el de la conocida actriz Angelina Jolie, que decidió hacerse una doble mastectomía al descubrir que tenía antecedentes y variantes en su ADN que la predisponían a padecer un tumor mamario. Hay muchos motivos para tomar la decisión de conservar nuestro ADN, pues es la esencia de la persona y aquello que la hace única, hasta por supuesto los médicos y también a nivel legal, pues permite la confirmación de parentescos e identificaciones. "Desde las instituciones, pretendemos que la gente se informe, que se haga planificación familiar, pero no sólo en oncología sino respecto de otras enfermedades que suelen tener base genética, como las cardiovasculares, la sordera o la ceguera", aseveró García.

La finalidad de la campaña "Recorriendo el ADN en Asturias" es precisamente la de divulgar y concienciar de la importancia del análisis del ADN y del asesoramiento genético, una herramienta médica que será tremendamente útil a la hora tanto de afrontar preventivamente una enfermedad como de curarla si ya se ha desarrollado. Andrés Rodríguez, en nombre de Fampa, manifestó el apoyo sin fisuras de la entidad a la puesta en marcha de la campaña que se llevará a cabo en los próximos meses. En el marco de la misma se impartirán conferencias por toda Asturias en las que se tratarán, entre otros temas, la importancia de conservar el ADN para prevenir y curar enfermedades o la necesidad de trasladar la genética a la sociedad. La primera de ellas tendrá lugar en Langreo en fechas próximas, "seguramente la primera semana de octubre" tal y como anunció Blanca Pantiga al finalizar el acto.