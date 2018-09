Lastra, sobre la tesis del Presidente: "No hay persona más honesta que Pedro Sánchez"

La tesis doctoral de Pedro Sánchez y la polvareda política que ha originado en los últimos días fueron abordadas ayer en Funeres por los representantes de la cúpula estatal y regional del Partido Socialista. La vicesecretaria general del PSOE y portavoz del PSOE en el Congreso, Adriana Lastra, fue tajante: "No hay ninguna polémica con la tesis de Pedro Sánchez. Lo que hay es una difamación y una calumnia, que es a lo que se está dedicando la derecha, la azul y la naranja. Intentan cuestionar la honestidad del presidente del Gobierno y no hay persona más honesta que Pedro Sánchez".

Lastra argumentó que el presidente de Gobierno "lleva demostrando" esa honestidad a lo largo de "toda su trayectoria política. Y sobre todo en los últimos tres años, que han sido muy duros. Lo que hicieron esta semana el señor Rivera y Ciudadanos es una demostración de que a España ha llegado una forma de hacer política que se basa en la difamación, la calumnia, la mentira y las noticias falsas, pensada sólo para hacer daño al adversario político. Ahí no nos van a encontrar".

La dirigente estatal del PSOE esgrimió que su partido va a "seguir trabajando y hablando de justicia social, recuperando derechos de la ciudadanía y defendiéndonos de las agresiones políticas que hacen el resto de fuerzas parlamentarias".

En una línea similar se manifestó Adrián Barbón, secretario general de la FSA. "Quiero expresar mi apoyo a Pedro Sánchez ante la campaña de calumnias que hemos visto en los últimos días. Llevaban meses diciendo que la tesis del presidente del Gobierno no existía, luego que nos estaba en el programa Teseo, después que no había forma de acceder a ella. Cuando se vio que el acceso era público, no valía porque no era digital y ahora que es digital dicen que no es de buena calidad", argumentó Barbón, que se cuestionó sobre las intenciones de Ciudadanos y el PP: "¿Se están riendo de la gente?, ¿están intentando calumniar a una persona que ha demostrado en todas sus acciones de gobierno que ante la mínima duda ha sido tajante en la toma de decisiones?, ¿de verdad está Ciudadanos y el PP en posición de dar lecciones al PSOE y a Pedro Sánchez después del ridículo tan espantoso que están haciendo con este tema?".

"Se ha analizado como nunca una tesis doctoral y las cosas han quedado claras", recalcó Barbón, para concluir: "Es todo un cúmulo de mentiras".