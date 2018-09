La curiosidad de Jesús Ibáñez

El Centro Obrero "La Justicia" se abrió en La Felguera, en 1903, gracias a que los obreros de la villa, sobre todo metalúrgicos y próximos a la ideología anarquista, que hasta aquel momento se repartían en varias asociaciones, decidieron unificar esfuerzos. Para sufragar las obras establecieron una cuota mensual de 25 céntimos mensuales y decidieron compartir el local con los republicanos federales, cuya ideología tenía muchos puntos en común con la suya.

El Centro se convirtió en la fragua donde se prepararon todas las movilizaciones y las huelgas del valle del Nalón, especialmente a partir de 1910, cuando se fundó la CNT, entonces la mayor parte de sus socios se adhirieron a la nueva central anarco-sindicalista y convirtieron "La Justicia" en su sede, marcando así una diferencia con la cuenca del Caudal donde el SOMA, vinculado al Partido Socialista, fue claramente mayoritario.

La historia de este local popular es larga y densa. "La Justicia" fue una pieza clave en la huelga revolucionaria de 1917; también en la insurrección de 1934 y la guerra civil. Cuando esta terminó en Asturias, los vencedores lo transformaron en cuartel desde 1937 a 1943 y su magnífica biblioteca pagada por los trabajadores sirvió de combustible a un tabor de regulares a los que habían enseñado que los libros no servían para nada, hasta que les encontraron una utilidad calentándose con ellos.

En marzo de 1943, dos meses después de que las tropas se hubiesen ido, el delegado local de Sindicatos de La Felguera dirigió un escrito a sus jefes provinciales comunicándoles que el valor aproximado del centro emplazado en La Pomar era de unas 80.000 pesetas y si se quería adecuarlo para sede del Sindicato Vertical era necesario adecentarlo y elevar su piso abuhardillado, por lo que habría que invertir otras 50.000 pesetas.

En otra carta enviada a los mismos destinatarios justamente cuando se cumplía un año de la primera, se aportaba el dato de que la casa de planta y piso que había albergado al Centro Obrero de La Felguera, ocupaba una superficie de 330 metros cuadrados y lindaba por todas partes con terreno propio, aunque en esta ocasión su valor se tasaba a la baja hasta las 19.800 pesetas.

Pero el objeto de la página de hoy no es contar los avatares de "La Justicia", por lo que cierro ya esta introducción diciéndoles que el 1 de Agosto de 1962 la Delegación Nacional de Sindicatos de Falange Española Tradicionalista y de las J.O.N.S. facultó a su Jefe en Asturias para enajenar el inmueble del Patrimonio Sindical y otorgar una escritura de venta a favor de la Comunidad de Padres Dominicos de La Felguera en el precio de 627.598,86 pesetas a pagar en cinco años, como así se hizo.

Yo quiero detenerme ahora en noviembre de 1922, cuando el Centro Obrero vivía su mejor momento y fue elegido por las secciones escindidas del Sindicato de Obreros Mineros de Asturias (SOMA) para debatir la creación de una nueva organización que iba a adoptar el nombre de Sindicato Único de Mineros de Asturias (SUM), con 25 secciones y 1.752 afiliados en las Cuencas.

Allí se vieron frente a frente las dos posturas que dividían al movimiento obrero con respecto a la Revolución rusa. Por un lado, Avelino González Mallada y Ángel Pestaña defendían las tesis anarco-sindicalistas de la CNT contrarias al nuevo estado autoritario; por el otro Máximo Sánchez representando al Frente Único y Jesús Ibáñez en nombre de la Internacional Sindical Roja apoyaban el camino de Moscú.

Paradójicamente, Ibáñez había visitado la Rusia soviética en nombre de la CNT, junto a Andreu Nin, Joaquín Maurín y otros dos compañeros, y aunque esta delegación había sido desautorizada después por el propio sindicato, desde el momento de su vuelta se encargaba de difundir y divulgar la conveniencia de que las organizaciones obreras siguiesen el mismo camino revolucionario.

En octubre, él y Maurín habían estado en el III Congreso Nacional Operario, celebrado en la localidad portuguesa de Covilhâ, con un orden del día muy parecido al que ahora se seguía en Asturias.

El mierense -porque recuerden que Ibáñez era natural de Urbiés- se había presentado en el país hermano como representante de la CNT española y Maurín como vocal de la ISR, ambos apoyando la opción prosoviética, en unas sesiones donde las discusiones entre procomunistas y libertarios, que en ocasiones rozaron la violencia, se inclinaron del lado de los últimos. En la Felguera, aunque con un tono más distendido, volvieron a encontrarse las dos posturas.

El caso es que recientemente el investigador Arturo Zoffman ha publicado en el libro "Andreu Nin, Joaquín Maurín y los comunistas sindicalistas de la CNT" una carta de Ibáñez a Maurín, que se encuentra depositada en el Archivo Estatal de Historia Social y Política de Rusia, en la que nuestro paisano narra una curiosa anécdota de la que fue protagonista en aquellas jornadas del Centro Obrero "La Justicia".

El Congreso fundacional del SUM se había iniciado con un lleno formidable el sábado 11 de noviembre a las diez de la noche, una hora que ahora sería imposible para un acto de esta clase, pero que entonces era habitual debido a que la mayor parte de los asistentes tenían que cumplir antes su jornada de trabajo. Aunque a eso de la siete, Ángel Pestaña convocó a la prensa y según las palabras de Ibáñez a Maurín su discurso fue "una puñetera mierda en cuanto a fondo y en la forma", una catilinaria contra Rusia hecha "de una forma tan anodina que solo a los imbéciles podría convencer".

Luego se fueron los cuatro a cenar y por fin, ya en el salón de "La Justicia" se inició la sesión con la lectura de credenciales, dándose la circunstancia de que el aval de Jesús Ibáñez otorgado por la Internacional Sindical Roja estaba escrito en ruso y francés y se encargó de leerlo Avelino González Mallada. Luego, las cosas siguieron su curso hasta que Pestaña y Avelino se retiraron, y detrás de ellos también Ibáñez y Maximino Sánchez que cubría la información para La Antorcha. Y ahora transcribo tal cual unos párrafos de la carta, porque no tienen desperdicio:

"Como estábamos en la misma posada que ellos, Avelino y Pestaña ocuparon la habitación donde hemos dormido nosotros, y Maximino y yo fuimos a la que en el piso de arriba ocupaba la misma posición, es decir, dormimos encima de ellos.

Como, según las leyes de la acústica, los sonidos tienden a propagarse verticalmente, nosotros entendimos algo de lo que decían, aunque no todo.

Entonces yo, creyendo que en su conversación andaría rondando mi modesto nombre, eché mano de un cortaplumas, y con más paciencia que Job, me puse a hacer un agujerito en el tablado, lo cual logré sin gran esfuerzo. Acerqué el oído y ¡Zas! Lo primero que escucho es lo que sigue en boca de Avelino: "Llegaron a Vigo dos compañeros de Oporto y dijeron que Maurín e Ibáñez hablaron en Portugal en nombre de la CNT y en nombre de tanta frescura yo escribí al CN para que los desautorice públicamente".

-¡Qué te parece! ¿No vale bien la pena de escuchar a veces? Le pregunta después a Maurín antes de contarle otras cosas de la conversación de los vecinos.

Llevo años ocupado en la biografía de Jesús Ibáñez y el personaje no deja de sorprenderme, y déjenme que les confiese que aunque hubo una época en la que me preocupaba que alguien pudiera adelantarse y publicar primero un trabajo similar, ahora me da lo mismo, porque su vida es tan increíble y las anécdotas son tantas que ahora mismo es imposible ponerle un punto final.

Jesús Ibáñez y Maximino Sánchez marcharon después hasta Bilbao para constituir allí con otros delegados de Vizcaya, Burgos, Cataluña y Levante los Comités Sindicalistas Revolucionarios, unos grupos que pretendían buscar el apoyo de la CNT a la Revolución rusa defendiendo el ingreso en la Internacional con la unidad de anarquistas, comunistas y sindicalistas en un frente único fuera del corsé de los partidos.

Allí se decidió que el Comité Nacional de los C. S. R. estuviese formado por un delegado de cada Federación Regional y el Comité Ejecutivo se estableciese en Asturias bajo el control de los dos amigos. Luego, cada uno siguió su destino.

Para concluir debo decir que desde abril de 2016 funciona en la calle Valentín Ochoa, n.º 5 de La Felguera el Centru Social Autoxestionáu "La Xusticia", donde se intenta mantener viva la llama que prendieron aquellos obreros libertarios hace ya ciento quince años. Salud y Suerte.