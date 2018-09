Mercedes Fernández: "La propuesta es un cierre acelerado, lo más posible"

La presidenta del PP en Asturias, Mercedes Fernández, definió ayer en Mieres el documento entregado por el Gobierno central a los sindicatos mineros como un "cierre acelerado de las minas, lo más posible". Fernández, que presidió ayer la junta local del PP en Mieres, aseguró que las medidas sociales señaladas en el borrador, con bajas indemnizadas y prejubilaciones, están hechas para obtener "el silencio" de los trabajadores.

La responsable de los populares asturianos llamó a sus compañeros de partido "para hacer llegar a la gente la historia de una gran mentira, porque el PSOE tiene una historia en Asturias de engaño deliberado y permanente". De hecho, señaló que los socialistas "dicen una cosa y después hacen la contraria". Para Mercedes Fernández, el documento "es malo para Asturias".

Pero éste no fue el único punto que trató la presidenta de los populares, quien lanzó sus dardos, sobre todo a la Federación Socialista Asturiana, de los que dijo "dan la espalda a Asturias y le hacen la pelota a Pedro Sánchez". Como ejemplo de ello aludió a la votación de hace unos días en el Congreso de los Diputados donde votaron en contra de una iniciativa del PP para modificar la ley del sector eléctrico que, como apuntó Fernández, "garantizaría la pervivencia de las térmicas, con una importante afección en Asturias". Además, Fernández señaló que los socialistas "habían asegurado en la Junta General del Principado "que estaban de acuerdo con la modificación, pero no sé si por falta de entendimiento o de rebeldía, eso no se tradujo en Madrid".

Ya en el plano más local, la presidenta de los populares asturianos sacó a relucir aspectos como el apoyo al grado de Deportes en Mieres, que su partido, al igual que IU, sí respaldan. "¿El PSOE ha elevado la voz sobre el grado de Deportes? No, a la política hay que ir comprometido con la gente que vive en sus territorios", subrayó Fernández, quien también abogó por "establecer decisiones y compromisos equitativos por todas las comarcas de Asturias, nosotros tenemos un discurso de coherencia y trabajo coordinado".

Para la popular "tenemos que sacudirnos estos treinta años de socialismo caduco" y aludió a los problemas con la conectividad aérea, el retraso del AVE o al impuesto de sucesiones, de lo que responsabilizó al PSOE. También habló de elecciones y candidaturas. Al respecto, como ya había señalado en otras ocasiones, Fernández apuntó que "haremos las mejores listas posibles, miraremos con las juntas locales las diferentes posibilidades que tenemos para elaborar las listas de cara a los próximos comicios de mayo".