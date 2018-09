El Principado ve "mejorable" el documento del Gobierno que prevé el cierre de minas

El documento presentado el pasado jueves por el Gobierno central a los sindicatos mineros, que certifica el cierre de todas las minas de carbón, ha provocado opiniones diversas, tanto en el Principado como entre los alcaldes mineros. El consejero de Industria aseguró que el borrador "es mejorable", mientras que el presidente de la Asociación Comarcas Mineras (ACOM) y alcalde de Igüeña (León), Alider Presa (PSOE), se mostró prudente esperando que la propuesta "se suavice" en el próximo encuentro con los sindicatos. Por su parte, los regidores de Mieres y Langreo, Aníbal Vázquez y Jesús Sánchez (IU), respectivamente, se mostraron mucho más críticos, tachando el planteamiento del Ejecutivo central como "una barbaridad".

El consejero de Industria destacó que el documento "sólo habla de cuestiones de carácter social y carece de alternativas en procesos productivos y programas de reactivación". Para Isaac Pola "es un documento preliminar sobre el que hay que trabajar sustancialmente".

El presidente de ACOM señaló ayer que "ha sido una primera reunión, habrá que esperar a la siguiente, porque en el documento que les entregaron sólo se habla del plan social, el empleo es importante, pero no hay una oferta clara para una transición justa". En su opinión, "tiene que haber una apuesta que genere algún yacimiento de empleo". Eso sí, el presidente de ACOM quiso aclarar que "no tenemos muchos más datos para opinar al respecto desde la asociación". Hizo referencia el alcalde leonés a la reunión que habían mantenido semanas atrás con la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, "quien nos dijo que, tanto las personas como los territorios, tendrían un papel importante, así que espero que cumpla con su palabra y no se hable únicamente del cierre de las explotaciones".

El alcalde de Mieres y vicepresidente de ACOM fue mucho más crítico en sus declaraciones. Vázquez denunció que el documento presentado "no concreta inversiones para los territorios, es una barbaridad". Para el alcalde, "perfectamente se podría aguantar con los mineros que tenemos en la actualidad, sin necesidad de cerrar más pozos". Para Vázquez "hay que sentarse para tratar de llegar a un acuerdo, pero no puede pasar por el cierre de la minería, porque entonces tendríamos poco margen de negociación".

En una línea similar a la de su homólogo mierense, el alcalde de Langreo aseguró que el planteamiento "es una verdadera vergüenza". Hizo alusión Sánchez a los "mensajes contrapuestos" que en su opinión lanza el PSOE: "En Madrid dicen que cierran los pozos y en Asturias aseguran que no se va a hacer y que va a haber una reserva estratégica de carbón". Para Sánchez, la propuesta del Gobierno central "no es ninguna sorpresa, porque son incapaces de presentar una alternativa seria, ni siquiera han sido capaces de ofrecer medidas complementarias o paliativas".

El regidor langreano también criticó que "no han explicado cómo van a resolver el problema del incremento de la tarifa eléctrica, entre otras cuestiones" y resaltó que, "si quieren una planteamiento de consenso, sería bueno que también contaran con las administraciones locales para tomar decisiones".