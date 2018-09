Podemos Mieres reta al Principado y a Hunosa que se aclaren la emisiones y los ruidos de La Pereda

El pasado 29 de agosto se producían en la Térmica de la Pereda unos ruidos y unas emisiones de humos de color rojizo que hicieron que las personas que viven en la zona pusieran la voz de alerta sobre lo que estaba ocurriendo. "Los y las vecinas que conviven a diario con las emisiones que se realizan desde la Térmica se percatan cuando sucede algo anómalo y ese día el color de humo y el ruido no eran normales. Así que hemos decidió solicitar al principado que aclare que se quemo ese día y cuáles fueron las causas de que la humareda fuese de color rojizo y se produjesen ruidos extraños que coinciden con las emisiones irregulares", asevera Manuel A. Vicente, coportavoz de Podemos Mieres.

Vicente, se pregunta: "¿Si no hay nada que ocultar por qué no ofrecen información a la ciudadanía?". "Qué Hunosa no haga declaraciones y que desde el Principado no se aclaren las cosas genera una alarma innecesaria que podría solventarse si desde un principio se hubiese puesto una información real sobre lo que se pretende realizar. No sirve con poner un nombre bonito y llamar CSR a la basura para poder instalar una incineradora de basura en Mieres por la puerta de atrás", dijo.

Desde Podemos Mieres, recordamos al Principado que "la quema de basuras en la Térmica de la Pereda, no tiene nada que ver con la reducción, reutilización y reciclaje, que es lo que desde el Gobierno Autonómico se debería estar trabajando y hace un flaco favor a la defensa de nuestra salud, algo que no permitiremos".