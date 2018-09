Los más pequeños de La Formiguera, en Langreo, sin transporte escolar

Comienza el curso escolar y con él, los primeros problemas con el transporte. Los afectados en este caso son los niños más pequeños de la zona de Los Cuarteles de La Formiguera (Langreo), que según la Consejería de Educación y Cultura no tienen derecho a transporte. Al menos, los matriculados este año, porque se dan casos de hermanas mayores que sí pueden tomar el autobús y hermanas pequeñas, que no. Exigen transporte escolar para todos los niños, como "ocurre en el resto de Langreo", ya que "cumplimos todos los requisitos que se exigen". Todos estos niños van al colegio José Bernardo de Sama, el centro que les corresponde para poder acceder a este transporte escolar.

Los problemas empezaron "hace cuatro años", tal y como relatan las madres de la zona. Este año el conflicto ha vuelto con la matriculación de nuevos niños. Aida Toimil es la madre de dos niñas, Mara e Iria. La mayor tiene seis años, y tiene derecho a transporte. La pequeña empieza este año al colegio, y no puede ir en el autobús escolar. "Son cosas sin sentido", explica su madre. Los niños de Los Cuarteles de La Formiguera "cumplen los tres requisitos exigidos": estar escolarizados, estar a suficiente distancia (son mínimo 1.500 metros del colegio, y el informe policial solicitado por los padres establece que son 2.100) y están en un distrito de Langreo distinto al suyo. En este último punto surge el conflicto. "Nos dicen", explica Aida Toimil, "que Langreo es una única localidad, y no tienen en cuenta los distintos distritos. De hecho, en otras partes de Langreo los niños sí que tienen este transporte, como en Les Teyeres". "No entendemos", subraya otra madre, Andrea Martínez, "que esto ocurra". Cuando su hijo Einar empezó al colegio "ya tuvimos problemas, y ahora vuelve a haberlos". Lo confirma Belén García, madre de Begoña, de 9 años. "Y eso que es una de las líneas con más niños", recalca.

Claudia Moya es otra afectada. Su hija mayor, Nuria, también empieza al cole. Es el José Bernardo el que les corresponde para poder tener el transporte. Pero "hoy me han dejado la niña sin poder subir al autobús". La solución que le plantean es pagar el billete, como si fuera un viaje normal, pero "entonces no es transporte escolar: ya no tiene porqué haber un cuidador, ¿y qué dejamos, a los niños solos con 3 ó 4 años?". En las inmediaciones del centro, además, está prohibido estacionar. "No podemos llevarlo, ni podemos usar el transporte escolar", denuncian. "Nada tiene sentido", recalcan, ya que "unos niños tienen derecho, y otros no. Hemos pedido reuniones con el Consorcio de Transportes y con la Consejería". Lo que esperan está claro: una solución.