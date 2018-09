El PP pide que Mieres bonifique al empresario local en la contratación

El PP acusó ayer al gobierno de Mieres de descuidar al tejido empresarial local. Los populares denunciaron que el Ayuntamiento "desprecia" las herramientas que la legislación pone en sus manos para incentivar a las firmas asentadas en el municipio. Por ello, el PP pedirá la próxima semana al Pleno que a partir de ahora los procesos de contratación que aborde el Consistorio incluyan una cláusula que gratifique con mayor puntuación a aquellas empresas que tengan al menos una oficina abierta en el municipio: "Es un procedimiento totalmente legal que ayudará a favorecer a aquellos empresarios que pagan impuestos y crean empleo en el concejo", señaló el concejal Fernando Pintueles.

El PP quiere que se incentive al tejido empresarial tras detectar que, al menos a su juicio, el Ayuntamiento no ofrece en la actualidad ningún tipo de protección al sector. "Los propios datos demuestran que los empresarios locales no reciben ningún tipo de atención y hay varios ejemplos que lo acreditan", señaló José Manuel Rodríguez. El portavoz municipal de los populares se refirió a la reciente adjudicación del contrato de limpieza y desbroce de espacios públicos, cuyo coste total supera los 140.000 euros. El PP recordó que esta actuación salió a licitación fraccionada en ocho lotes. Siete de ellos fueron adjudicados finalmente a una firma de Grado, quedando en segundo lugar en seis casos una empresa de Mieres. "En todos los casos la diferencia de la oferta es mínima, con desfases de 200 euros, por lo que si se hubiera añadido una cláusula dando puntos por la vinculación al concejo, como hacen otros ayuntamientos, seguramente la empresa local hubiera logrado alguno de los contratos, favoreciendo así la generación de riqueza en Mieres", subrayó Rodríguez.

El PP expuso ayer las cifras de varias de las contrataciones para argumentar su planteamiento. Por ejemplo, la limpieza y despeje de las carreteras de la zona sur del concejo, incluido el valle de Cenera, Ujo y Santa Cruz ha sido adjudicada a la citada empresa de Grado (Agroforestal) por una cuantía de 13.239, mientras que la firma mierense ofertó 13.443 euros. En el caso de la actuación en la zona de Santa Rosa, Agroferestal valoró los costes en 14.367 y la empresa local lo hizo en 14.589. Hasta en seis ocasiones se ha repetido la ligera mejora por parte de la empresa de fuera del concejo: "Si el desfase es sensible es lógico que el contrato se conceda a la firma más barata, pero cuando hablamos de diferencias mínimas y la ley lo permite, como es el caso, no entendemos que no se bonifique a quien trabaja y paga impuestos en Mieres", remarcó Rodríguez.

El PP espera que el gobierno rectifique y el Ayuntamiento adopte todas aquella medidas que tiene a su alcance para favorecer al tejido empresarial. Rodríguez afirma que son muchos los ejemplos que ilustran este olvido, como el hecho de que el pasado año el Ayuntamiento contratase la compra de madera a empresas de fuera de la región pese a ofertar precios más altos de los que tiene la cooperativa comarca de maderistas "El Maeral".