Podemos Mieres exige a Hunosa un informe sobre el humo rojo de La Pereda

Podemos Mieres ha exigido a la empresa Hunosa y al Gobierno del Principado que presenten un informe por escrito sobre las causas de las humaredas de color rojizo que salieron por la chimenea de la Térmica de La Pereda el pasado 29 de agosto. En el requerimiento, la entidad exige que se aclare "que se quemó y el motivo por el que se produjeron ruidos extraños que coinciden con las emisiones de humos rojos". Paralelamente, también se ha solicitado un informe de las emisiones monitorizadas de las chimeneas en los días previos y posteriores a la citada fecha para realizar una comparativa de las emisiones.

"Los y las vecinas que conviven a diario con las emisiones que se realizan desde la Térmica se percatan cuando sucede algo anómalo y ese 29 de agosto el color de humo y el ruido no eran normales", señaló el portavoz de Podemos Mieres, Manuel A. Vicente.

El responsable de la formación morada se preguntó que "si no hay nada que ocultar, ¿por qué no ofrecen información a la ciudadanía?". En esa línea valoró que el hecho de que ni Hunosa ni el Principado aclaren lo sucedido, "genera una alarma innecesaria que podría solventarse si desde un principio se hubiese puesto una información real sobre lo que se pretende realizar". "No sirve con poner un nombre bonito y llamar CSR a la basura para poder instalar una incineradora de basura en Mieres por la puerta de atrás", señaló Vicente, que agregó que ""la quema de basuras en La Pereda, no tiene nada que ver con la reducción, reutilización y reciclaje".