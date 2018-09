El Rector alarga hasta abril la disputa por el grado de Deporte entre Mieres y Gijón

La Universidad no tomará antes de abril una decisión sobre la sede que albergará el codiciado grado de Deporte, al que aspiran tanto Mieres como Gijón. El rector, Santiago García Granda, aseguró ayer que la entidad académica no asumirá ningún tipo de compromiso hasta que el plan de estudios esté desarrollado: "Necesitamos tener una titulación para saber dónde se puede ubicar". García Granda espera que en abril la nueva carrera esté lista para encontrar sede. De esta forma, el Rector confía en que las clases puedan comenzar a impartirse en el curso 2019-2020.

García Granda fijó ayer el itinerario que debe seguir la nueva titulación, pero sin aclarar algo tan importante como el punto de llegada. Por si no le había quedado claro durante todos estos meses, el Ayuntamiento de Mieres no contempla hacer concesiones. Se puede decir que la postura local en este caso concreto es de todo o nada: "No aceptamos compartir estos estudios, porque ya compartimos Minas con Oviedo", señaló el alcalde, Aníbal Vázquez.

Santiago García Granda y Aníbal Vázquez coincidieron ayer en la presentación de la II Feria del Deporte y la Salud (más información en la siguiente página). La intención inicial de la Universidad de Oviedo era que el plan de estudios de la nueva carrera de Deporte estuviera lista a principios de año, pero según parece la comisión que se encarga de su desarrollo no acaba de encontrar puntos de acuerdo. Por eso, el Rector asume ya que no será hasta la primavera cuando la titulación tome forma. Es la versión "oficial" la que demuestra la lentitud con la que avanza la gestación del nuevo grado. Ahora bien, en despachos políticos y tertulias académicas, hay quien intuye que la Universidad está dilatando los tiempos para esperar al resultado de las elecciones y ver si el nuevo mapa político facilita el ahora imposible entendimiento entre Mieres y Gijón.

Por otro lado, el Rector, que también visitó ayer la Poliécnica de Gijón, aseguró que "no me afecta demasiado que el Ayuntamiento de Gijón exija una resolución porque todo el mundo quiere decisiones prontas y las decisiones se tomarán cuando se tengan que tomar". Además aseguró que "hay un libro Blanco de Deportes" que ofrece directrices sobre el grado "con las que está trabajando la comisión técnica".