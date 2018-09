La berrea arranca en Redes tras estabilizarse el número de ciervos

La berrea del ciervo ya puede oírse con claridad en el parque natural de Redes desde comienzos de esta semana. El mejor momento para asistir a este espectáculo sonoro, que se producen por los sonidos guturales que emiten los machos en el período de celo, es en esta ocasión por las noches.

Así lo explicó Rubén Rodríguez, director-conservador del parque natural de Redes. "Por lo que me han comentado los guardas, la berrea ya se puede oír con nitidez en el parque desde hace un par de días. El inicio se ha retrasado un poco en comparación con el pasado año, pero está dentro del período normal", indicó.

La estimación es que la berrea sea intensa hasta el 1 o 2 de octubre y "después empezará a decaer un poco. Además, los guardas han detectado que este año se escucha mejor a última hora del día, antes del anochecer, y no al amanecer", expuso el director del espacio natural del Alto Nalón, que integra a los concejos de Caso y Sobrescobio.

Medidas

Rodríguez también apuntó que actualmente la población de venados del parque está normalizada, tras unos años en los que había una densidad especialmente alta de ejemplares: "Es cierto que la berrea no se escucha ahora como hace seis o siete años, pero no es porque ahora haya pocos ejemplares. Están dentro de un rango normal. Se debe a que hace unos años había una superpoblación de venados que hubo que corregir". Y añadió: "El descenso de ejemplares vino motivado por las acciones encaminadas a solucionar esa situación. No ha tenido nada que ver con temas sanitarios ni con otras cuestiones".

La berrea del ciervo se ha convertido en un reclamo para los turistas en este época del año, no sólo en Redes, sino en otros puntos de las Cuencas. Algunos negocios incluso diseñan paquetes específicos para asistir a este ritual de "cortejo sonoro" de los ciervos.