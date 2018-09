Quejas por la falta de profesores en la escuela infantil de Caborana

La escuela infantil de Caborana no ha podido empezar el curso con normalidad por falta de profesorado. Los padres están muy molestos ante la falta de planificación por parte tanto del Principado como del propio Ayuntamiento de Aller. De momento, los padres únicamente pueden dejar a sus bebés una hora al día en el centro: "hay casos en que el trastorno es muy grande, ya que cuando los dos progenitores trabajan y cuentan con que sus hijos van a estar atendidos siete horas al día no se pueden encontrar de pronto con que la escuela no tiene capacidad para cumplir con sus compromisos", apuntan los portavoces de los padres.

Las explicaciones del Principado no han hecho más que aumentar el malestar. La administración regional ha traslado por escrito a los padres que el pasado 3 de septiembre el Ayuntamiento tenía contratado todo el personal concedido por la Consejería de Educación. Se trata en concreto de 4 trabajadoras a tiempo completo y otras dos a media jornada. Siempre según la explicación del Principado, el 7 de septiembre una de las trabajadoras a media jornada se dio de baja para incorporarse a otra escuela de la red regional. Además, el centro se encontró con que otra cuidadora se ausentó por motivos personales y no volverá hasta el 29 de septiembre. De esta forma, la Consejería reconoce que dada la matricula existente este curso "no es posible comenzar con normalidad, por lo que debemos ampliar el periodo de adaptación". Es decir, los niños únicamente permanecen en la escuela durante una hora al día, según explican los padres.

Las familias están muy molestas al considerar que no se ha gestionado bien la bolsa de trabajo. "Lo que no es de recibo es que llegue el Alcalde y nos diga que los trabajadores también tienen derecho a casarse y disfrutar de un permiso. Por supuesto que tienen derecho, pero el trabajo de los responsables del servicio es tenerlo en cuenta y planificar con tiempo que se cubra la vacante", señala Saray Álvarez, una de las madres afectadas.

A las críticas de los padres se suma que una persona desempleada que podría estar trabajando en el centro está tardando en incorporarse. Si la ausencia no se ha cubierto no ha sido por falta de aspirantes. Hace dos años hasta doscientas personas hicieron la prueba para entrar a formar parte de la lista de posibles sustitutos. Los padres no entienden la actual situación.