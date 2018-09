Amenazan de muerte a la alcaldesa de Riosa y a un concejal, al que rayan el coche

No fue ayer un día fácil para Izquierda Unida. Con el asesinato de su concejal en Llanes, Javier Ardines, tremendamente reciente, un nuevo ataque contra sus cargos públicos, en este caso en Riosa, ha hecho que salten todas las alarmas. El vehículo particular del concejal José Manuel Pello amaneció ayer rayado con la inscripción "DEP" (descanse en paz), tanto en el capó y como en el techo. Una amenaza de muerte que se suma a las que ayer confesó haber sufrido también la propia alcaldesa riosana, Ana Díaz, hace unas semanas. Desde la dirección regional de IU se exigió ayer "la máxima atención y vigilancia ante los ataques que han recibido algunos de sus cargos públicos en las últimas semanas".

La primera en recibir amenazas de muerte fue la propia regidora. Según explicó ayer a LA NUEVA ESPAÑA, apenas un par de días después del funeral por el concejal de IU en Llanes, Javier Ardines, Ana Díaz encontraba en su garaje un anónimo que habían introducido por la puerta a plena luz del día. En el papel, ponía: "Lo que le pasó a tu compañero en Llanes no es nada comparado con lo que te puede pasar a ti". La regidora denunció el anónimo ante la Guardia Civil, que se puso a investigar el caso. Sin embargo, prefirió no hacer públicas las amenazas. "Hay un clima de tensión desde que llegamos al gobierno de Riosa, pero esto ya no lo podemos tolerar", señaló Díaz.

Ayer, de madrugada, la víctima fue uno de sus concejales del gobierno, José Manuel Pello. Aparcó su vehículo en torno a las cuatro de la mañana en la calle, cuando llegó de recoger a un familiar en San Mateo. Cuando lo fue a coger por la mañana, se encontró con el coche rayado en el capó y el techo con las siglas DEP (descanse en paz).

"Hoy es un día triste para IU de Asturias porque a nuestro concejal José Manuel Pello le han destrozado el coche y le han puesto amenazas de muerte, y exigimos vigilancia ante estos ataques", señaló Ramón Argüelles, coordinador regional de IU.

También desde el PSOE de Riosa expresaron su más enérgica condena por el ataque al coche de José Manuel Pello, y mostraron su apoyo al edil y al resto de concejales de IU en la Corporación.