Ana Díaz: "No nos van a parar con miedo, no podemos seguir aguantando ataques"

La decisión de la Alcaldesa de Riosa, Ana Díaz, de hacer públicas las amenazas de muertes sufridas hace unas semanas, ha provocado un aluvión de apoyos por parte de sus propios compañeros y de otras formaciones. La gota que colmó el vaso fue la aparición, en la mañana del sábado, de más amenazas, en este caso contra el concejal José Manuel Pello, al que rayaron el coche con la inscripción DEP (Descansa en paz). La regidora ha convocado para hoy, a las doce de la mañana, un Pleno extraordinario, para acordar con el resto de grupos -PSOE y Foro-, una declaración institucional de repulsa contra este tipo de actos, que cobran una mayor relevancia tras el asesinato del edil de la coalición en Llanes, Javier Ardines, el pasado 16 de agosto.

Díaz aseguraba ayer que "no nos van a parar con miedo". La regidora ha convocado el Pleno al mediodía, tras el cual se celebrará una concentración en la plaza del Ayuntamiento de repulsa contra "todo tipo de violencia contra cargos públicos". Ana Díaz indicó que "no podemos seguir aguantando estos ataques, hay que acabar con la crispación y la sinrazón", y afirmó que la mejor receta para acabar con estos desagradables sucesos es "hacerlo unidos". Para la Alcaldesa "nadie se merece algo como lo que estamos sufriendo". Además, apuntó que tanto PSOE como Foro han confirmado su asistencia: "Ojalá llenemos la plaza del Ayuntamiento sin distinciones, y ojalá no más ataques a ningún cargo público de ningún signo político y ojalá los miserables que atacaron al concejal Juan Manuel Pello y a esta alcaldesa que os habla sean descubiertos porque la vergüenza será su mayor condena". Además, lanzó otro mensaje: "esperamos que los asesinos de nuestro compañero Javi Ardines paguen por tal miserable y cobarde asesinato". A la concentración de esta mañana acudirá, entre otros, el Coordinador de IU Asturias, Ramón Argüelles

La primera en recibir las amenazas fue la propia Ana Díaz, que unos días después del asesinato de Ardines, recibía un anónimo en su garaje en el que le decían, textualmente: "Lo que le pasó a tu amigo en Llanes no es nada comparado con lo que te puede pasar a ti. Ten mucho cuidado con lo que haces". La regidora puso denuncia ante la Guardia Civil, pero prefirió mantener el suceso en privado. Sin embargo, el ataque del sábado a su concejal José Manuel Pello, provocó que decidiera hacer público el suceso.

Ayer, la alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón, mostraba su respaldo a la regidora. "Rechazamos totalmente estos ataques y nos solidarizamos con las personas que han sufrido o podamos sufrir en un momento determinado estas cuestiones, que hay que atajar de raíz y clarificarlas cuanto antes". El concejal de Foro en Riosa, Honorino Ruiz, también respaldó a Ana Díaz y José Manuel Pello, y reconoció el clima tenso que está habiendo en Riosa esta legislatura. El PSOE del concejo también condenó todo lo sucedido el sábado.