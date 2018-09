Moriyón afirma que Barredo necesita un impulso más allá de Deportes

"El campus de Mieres necesita, más allá de la implantación del grado de Deportes, necesita un impuso, y es incomprensible que lleve tanto tiempo infrautilizado". Así se pronunciaba ayer, Carmen Moriyón, la alcaldesa de Gijón -el otro concejo que más puja por la titulación-. Lo hizo en una visita a Mieres, en el marco de la campaña interna que ha iniciado para llegar a la presidencia regional de Foro Asturias, cuyo Congreso se celebrará en Siero esta misma semana. La regidora gijonesa, en clave electoral, huyó de toda polémica al ser preguntada por el campus de Mieres y la implantación del grado de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, y reclamó "otras vías" para darle lustre al área universitaria de Barredo.

Moriyón indicó que "nuestra postura sobre el campus de Mieres, es que con carácter general, lo que necesita es un impulso, y lo que es incomprensible es que lleve tanto tiempo infrautilizado". En este sentido, agregó que "Hay muchas vías que no solo se centran en el grado de Deportes", y enumeró varios aspectos que a su juicio son importantes para el desarrollo de la Universidad en Mieres. "Hay otras vías como son las de reactivar las titulaciones ya existentes, traer otras además del grado de Deportes o mejorar la relación que hay en la conectividad con el campus de Gijón o con el campus de Oviedo", apuntó Moriyón, que además también puso el foco en "mejorar las condiciones de vida en general de los docentes".

No fue ese el único que tema en el que se pronunció Moriyón, que visitó, acompañada por los responsables de la junta local de Foro en Mieres, el mercado dominical de la villa y también el Mercáu Tradicional de Cenera, que se ha celebrado este fin de semana. La responsable de Foro, que aspira a la presidencia regional, también quiso "mojarse" sobre el sector energético. "No hay que dejar de incidir en esa descarbonización exprés que se pretende hacer, con la que no estamos de acuerdo, y sobre la que ayer, el presidente de Femetal hacía unas declaraciones evidenciando que se está poniendo al límite a la industria en Asturias", indicó la alcaldesa de Gijón.

Para Moriyón, "esa descarbonización no puede ser por esa vía rápida, sino que es un proceso complejo, en el que hay que ver las alternativas y buscar soluciones". La regidora apuntó que "desde Foro pensamos y defendemos que esto pasa por nuevas tecnologías, por inversión en I+D y en esa línea es uno de los temas que más nos preocupan". No solo esos, sino que para Mieres, Moriyón indicó que lo que se necesita es "un impulso inversor, y un plan para paliar todo el desempleo del municipio".