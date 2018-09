Pilar Sánchez Vicente: "He querido que las frases fueran puñetazos de realidad"

Pilar Sánchez Vicente es historiadora de formación y en la actualidad desempeña funciones como archivera del Tribunal Superior de Justicia, cargo que compatibiliza con su verdadera pasión: la escritura. La autora estuvo en la Casa de la Buelga de Ciaño para presentar su nuevo libro, "Mujeres errantes" en el marco de las actividades que semanalmente organiza la Asociación Cultural "Cauce del Nalón" y que en esta ocasión contó con la colaboración del Ayuntamiento de Langreo y el Club LA NUEVA ESPAÑA de las Cuencas. Luisa Marrón ejerció como presentadora del evento y comenzó su intervención recordando que Pilar Sánchez Vicente fue guionista y presentadora en Televisión Española y en el Canal Internacional y que ha sido galardonada en numerosas ocasiones no solo por su faceta literaria, ya que es Premio Timón a la mejor escritora asturiana en castellano, sino también en su ámbito laboral, habiendo recibido entre otros el premio "Adolfo Posada" a las iniciativas innovadoras en la Administración. También estuvo presente en el acto la concejala de Igualdad, Blanca Pantiga.

"Mujeres errantes" es la última novela de la escritora gijonesa y cuenta la historia de Greta, hija de una emigrante española que ya al final de sus días regresa a Gijón, su ciudad natal. Antes de morir, la mujer que siempre creyó su madre le confiesa que no lo es y a partir de ahí la protagonista decide investigar para saber quién la trajo al mundo y cuál es su origen real. Por otra parte, también se narra, a través de la voz de su hija, la historia de Eloína y su viaje sin retorno a Suiza y la de "la Chata", una pescadera inspirada en mujeres legendarias en Gijón como "La Tarabica" o Chelo "La Mulata". Sánchez Vicente explicó que "estamos ante un libro en el que he querido contar las cosas de tal modo que las frases fuesen como puñetazos de realidad" y explicó que "se trata de una novela en la que he pretendido llevar a cabo un homenaje a las mujeres asturianas que tuvieron que emigrar en los años 60 pero también a las que se quedaron y fueron capaces de vivir con valentía, sacrificándose por sus maridos y sus hijos, renunciando a todo por seguir adelante, gestionando hambre, duelos y miseria". En la novela se traza la historia del Gijón de la primera parte del siglo XX y sobre todo del barrio de Cimadevilla. La novelista cuenta cómo era la ciudad y el barrio y refleja a la perfección las costumbres de la época, los rincones más populares, los personajes, las tabernas y los "puticlubs" y también de qué modo "la droga lo convirtió en un barrio intransitable que se ha recuperado en la actualidad gracias al proceso de gentificación".

Además de Suiza y Gijón, están presentes en la novela Nicaragua y el sacerdote langreano Gaspar García Laviana, que murió combatiendo la dictadura de Somoza. La autora explicó que "cuando ya tenía dibujados los tres personajes centrales del libro y la historia estaba perfilada, comprobé que me faltaba la argamasa con la que unirlo todo". La idea de incluir al "cura guerrillero" y sus poemas como hilo conductor del libro, surgió durante un viaje de la autora a Costa Rica que la llevó al lugar donde falleció García Laviana hace cuarenta años. "Allí mismo decidí que tenía que darle a Gaspar la voz de mi libro y así lo hice", aseguró para finalizar.