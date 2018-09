Gloria Muñoz se postula como precandidata del PSOE en Mieres

A un día de que finalizase el plazo para presentar las precandidaturas en el PSOE de Mieres. La portavoz municipal del grupo, Gloria Muñoz, decidió dar el paso ayer y postularse como precandidata. De momento, a espera de lo que ocurra a lo largo del día de hoy, Muñoz es la única que ha decidido presentarse aunque los resultados definitivos se conocerán a partir de las siete de la tarde. La precandidata lleva afiliada al PSOE de Mieres desde el año 1999, "aunque tengo antecedentes previos, de mi padres y abuelos"; y forma parte de la corporación municipal desde 2011. Nunca se ha presentado como candidata a las municipales, pero llegó a ser portavoz del grupo tras la renuncia del candidato socialista en los últimos comicios, Armando Fernández Natal, por los malos resultados obtenidos.

"Es un paso meditado, lo he hablado tanto con mi familia como con mis compañeros, quienes me han expresado su apoyo e ilusión ante mi decisión", señaló ayer Muñoz, quien quiso recalcar "los socialistas hicieron mucho por Mieres, la villa consiguió progresar a pesar de la crisis que supuso el cierre de Fábrica de Mieres". La propuesta de la precandidata socialista para por "crear un Mieres del siglo XXI, mejor, más seguro, más limpio, para vivir, para trabajar con la implicación de todos, porque también es importante trabajar con la ciudadanía y dar pasos para caminar en el mismo sentido". También con la Federación Socialista de Asturias, "para que el desarrollo de Asturias sea desde Mieres y para Mieres, trabajando juntos". Por último, aseguró que la villa "necesita una alcaldesa, no es que quiera remarcarlo, pero es así, la necesita".

De salir adelante su candidatura, no sería la primera vez que el PSOE presenta una mujer a las elecciones municipales de Mieres. Ya lo hizo precisamente en los comicios de 2011 con Diana González a la cabeza, en una candidatura donde también se estrenaba Gloria Muñoz. Aún así, habrá que esperar hasta hoy por la tarde para saber si hay más precandidatos. Eso sí, precisarán de al menos 23 avales que deberán presentarse en los próximos días. Muñoz aseguró ayer contar con todos estos avales "y unos cuantos más que hemos conseguido entre los afiliados". Si no hay más precandidatos, Muñoz será elegida directamente como candidata del PSOE a la Alcaldía de Mieres, en caso contrario se iniciará el procedimiento de primarias. Este proceso se alargaría durante todo el mes de octubre con varias vueltas para obtener finalmente un candidato con el máximo respaldo de los compañeros en la agrupación socialista.