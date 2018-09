"Involucrarse en política es obligado para un cristiano"

Sin pelos en la lengua. Así fue el pregón que ofreció ayer por la tarde el Padre Ángel, presidente de Mensajeros de la Paz, y con el que dieron comienzo las fiestas de los Santos Mártires de Valdecuna. El religioso, quien aseguró que "poder estar aquí con vosotros como pregonero de estas fiestas de mi conceyu me hace sentir unas emociones muy especiales", señaló que "vengo a pregonar a un Jesús que predicó que un mundo mejor es posible, que dijo que lo más importante en el mundo es amar y dejarse amar, que vino a defender a los más desfavorecidos, a los pobres y a decir a los ricos que podrán entrar en el cielo si reparten lo que tienen". También se metió en política. Y es que el Padre Ángel, recordando las palabras del Papa Francisco, señaló que "involucrarse en la política es una obligación para un cristiano".

El pregón del religioso era uno de los actos más esperados del día festivo, que arrancó con un pasacalles del grupo folclórico "L´Artusu". Después llegó el Padre Ángel, quien, tras saludar públicamente a los allí presentes, comenzó su discurso rememorando su infancia en esta fiesta. "Cuando venía con mi padre siendo yo un guaje a ésta, que era la fiesta más grande y multitudinaria que había visto en mi vida, me parecía increíble que pudiera haber tanta gente en Asturias, acostumbrado como estaba yo a ver la veintena de vecinos que vivíamos en La Rebollá", dijo.

Y pasó el tiempo, pero "siempre he querido mucho a mi tierra, aunque lleve muchos años fuera, no he dejado ni un solo día de mi vida de sentirme asturiano hasta la médula, es un sentimiento que los que no son de aquí no pueden comprender". En su pregón, el religioso tuvo un reconocimiento para "aquellos dos santos hermanos que según cuenta la leyenda ejercieron la medicina de una forma solidaria y altruista, sin cobrar a los enfermos pobres que no tuvieran con qué pagar".

Y él, como religioso, tampoco olvidó la palabra de Jesús en su discurso festivo: "Vengo a pregonar a Jesús, que dijo que no se puede avasallar al pueblo, que dijo cosas que no gustaban a los políticos, o a los sumos sacer¬dotes".

Sobre la política, el Padre Ángel afirmó que "debemos involucrarnos en la política porque es una de las formas más altas de caridad, porque busca el bien común y los laicos cristianos deben trabajar en política; alguno me dirá, pero no es fácil, bueno, tampoco es fácil ser sacerdote, no son cosas fáciles porque la vida no es fácil". Por último, el religioso aludió a su ONG, Mensajeros de la Paz, que cuenta ya con más de medio siglo de vida "y con la que hoy estamos trabajando en más de cincuenta países, seguimos luchando por intentar conseguir un mundo mejor cada día". También animó a los presentes a acudir a la iglesia de San Antón de Madrid:_"No dejéis de ir, allí podréis ver la Iglesia que quiere nuestro querido Papa Francisco, una Iglesia con las puertas abiertas para atender, escuchar y recibir a todo el que lo necesite".

Tras el pregón, el Padre Ángel recibió la Medalla de Oro de los Santos Mártires y se impusieron las bandas a la Xana y Xanines de las fiestas. El grupo folclórico "L´Artusu" puso el broche a este acto, pero no a la jornada festiva, que siguió más tarde con la verbena a cargo del grupo "Tekila" y el DJ Nacho Otero.