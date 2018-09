Una misa "recordará" la retirada de la Virgen del Carbayu

La ermita del Carbayu albergará el domingo la celebración de una misa cuando se cumplen dos años de la retirada de la imagen de la patrona de Langreo de la Casa Consistorial. La iniciativa, que ya se celebró el pasado año, está organizada por el "Colectivo langreano Virgen del Carbayu". La misa tendrá lugar a las 13.00 horas. Habrá transporte público que saldrá a las 12.00 de la estación de autobuses de La Felguera, con paradas en Sama (plaza la Salve) y Ciaño (Torre de la Quintana). La vuelta será a las 14.30 horas.

Jesús Gómez, portavoz del "Colectivo langreano Virgen del Carbayu", indicó ayer que "no se trata de un acto político, sólo es una forma de recordar una medida que muchos langreanos no entendimos en su día y que seguimos sin entender", indicó Gómez, que también aludió a la decisión del Ayuntamiento de colocar un mural recuperado de Úrculo en el lugar que ocupaba la imagen de la Virgen: "No me meto en decir si tiene que estar ahí o no. Lo que me gustaría saber es si el Alcalde ha preguntado a los vecinos si están de acuerdo, ¿que pasa si llega alguien y dice que no le gusta?, ¿la quitarán como hicieron con la Virgen?".

La imagen se trasladó el 30 de septiembre de 2016 a la capilla de la residencia de personas mayores de Ciaño. El Ayuntamiento vivió antes de la retirada de la imagen de la hornacina una semana tensa. El momento de mayor crispación se produjo cuando concejales del gobierno local fueron increpados por decenas de vecinos en el acto de entrega de 5.482 firmas contra la retirada de la imagen. También se llevó el caso a los tribunales.