Catorce meses a la espera de Lastra

Integrantes de la Plataforma por el Soterramiento de las Vías de Feve en Langreo acudieron ayer hasta la Junta General del Principado para intentar, sin éxito, entrevistarse con el consejero de Infraestructuras, Fernando Lastra. "El señor consejero no ha considerado oportuno recibirnos, pero no es algo que no extrañe a estas alturas. Se nos ha comunicado que debemos pedir la reunión por el cauce institucional, a través del Ayuntamiento, pero no deja de ser llamativo cuando tenemos un encuentro pedido a través del registro de la propia Consejería desde el 14 de julio de 2017. Y todavía no hemos recibido contestación", indicó David García, portavoz de la Plataforma.

García expresó que "quizá" Fernando Lastra "no nos considera un interlocutor válido". El representante de la organización (que integra a diversos colectivos vecinales y sociales, entre otros) acogió con "sorpresa y cautela" el anuncio de que el proyecto para instalar las vías del falso túnel "está bloqueado".

Por su parte, el Partido Comunista de Langreo criticó a la presidenta regional del PP, Mercedes Fernández, que el pasado lunes denunció el parón del soterramiento, "una obra presupuestada y encauzada", y aseguró que "la izquierda asturiana hipoteca el futuro de las Cuencas".

Desde el PCE de Langreo remarcaron ayer que "la izquierda langreana, encabezada por el actual equipo de gobierno, siempre ha estado apoyando todas y cada una de las reivindicaciones de la Plataforma por el Soterramiento, representante directa de los vecinos de la zona que son los verdaderos perjudicados en este desaguisado, ¿puede su partido decir lo mismo? Es evidente que no".

Lo comunistas langreanos también manifestaron que "la izquierda langreana, además de pelear por el soterramiento, también ha tenido que emplear sus fuerzas en exigir la apertura del centro de enfermedades neurológicas de Barros, un equipamiento cuya apertura lleva paralizada 8 años gracias a la desidia, dejadez e incompetencia del Ejecutivo de Rajoy que incumplió todos los compromisos".