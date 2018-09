La falta de praos donde descansar empañó parte de la celebración

Tras la misa tuvo lugar la procesión con las tallas de San Cosme y San Damián, uno de los momentos que más disfrutaron los fieles. "Sólo por ver esto, merece la pena subir hasta aquí", aseguraba Candela Rodríguez, quien afirmó que "no puedo venir todos los años, porque aunque es festivo en Mieres, trabajo fuera y no siempre me dejan pedir el día". Una vez recogidos los santos, tocó subir los 45 peldaños que separan el entorno del santuario con la explanada superior. Allí tuvo lugar la tradicional puya'l ramu con el popular Javier Valdés, y ya van más de treinta años, al frente de esta puja.

Terminados los actos religiosos, dieron comienzo los lúdicos, empañados por segundo año consecutivo ante la imposibilidad de acceder a los prados cercanos. Y es que la estampa ayer de la fiesta de Los Mártires era muy distinta a la que se vivía años atrás, con los praos a reventar de peñistas y ayer sólo verde. Esto obligó a que los romeros se buscaran las castañas como podían. Los más jóvenes montaña arriba con la intención de conquistar un nuevo prao, mientras que los adultos se arremolinaban donde podían, ya fuese junto a la carretera o en las pocas zonas verdes que se podían encontrar. Y es que los propietarios de estos praos decidieron ya el año pasado cercarlos para impedir la entrada de los romeros, algo que no sentó del todo bien a la gente. De hecho, hubo quien pidió incluso que se expropiasen los terrenos para celebrar esta fiesta dado que se trata de una Fiesta de Interés Turístico Nacional, declarada así desde el año 1969.

Pero no todos eran tan radicales. Dami González señaló que, "aunque me da mucha pena que no se puedan utilizar los prados, expropiarlos ya me parece demasiado". Una opinión que también compartía José María Carbajo, quien señaló que "todo esto ocurre porque somos muy poco responsables y en los años anteriores se han dejado los praos muy sucios". Tampoco es favorable a la expropiación porque, como señaló, "la fiesta son dos días, pero la mayoría de los propietarios viven de ellos".

En un lateral del santuario estaba Laura Flores junto a sus amigos. A falta de prao donde expandirse, habían cogido un poco de verde junto a las escaleras. "Los propietarios tienen su derecho, pero la fiesta se hace una vez al año y podían dejar pasar a la gente para que disfrutase", señaló. En cuanto a la posibilidad de expropiarlo, Flores negó a la mayor, "hay más formas de negociar".